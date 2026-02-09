Paolo Di Domenico scomparso da 2 giorni a Cava de’Tirreni: ricerche con i droni sui monti

È scomparso da due giorni Paolo Di Domenico, 70 anni, di Cava de' Tirreni, in provincia di Salerno. Non si hanno più notizie di lui dalla mattina di sabato 7 febbraio. A lanciare l’allarme sono stati i familiari e la Croce Rossa Italiana, che ha diffuso sui social la descrizione dell’uomo e sono impegnati nelle ricerche. L'uomo di corporatura esile, calvo con capelli solo ai lati, e con una visibile macchia sulla fronte, lato sinistro, l'ultima volta che è stato visto indossava un giubbotto corto di colore nero, un cappellino da baseball blu con la lettera “N”, pantaloni blu e scarpe da ginnastica bianche. La descrizione del 70enne è stata diffusa per aiutare nel ritrovamento. Chi avesse informazioni può contattare le forze dell'ordine, che hanno attivato le squadre di ricerca affiancate dai volontari.

Ricerche con i droni sui monti di Vietri

Le ricerche vedono impegnati forze dell'ordine, protezione civile, soccorso alpino e volontari. Dalla tarda mattinata di ieri, domenica 8 febbraio, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania stanno partecipando alle ricerche del 70enne, perlustrando zone impervie secondo il piano di ricerca per le persone scomparse. I tecnici del Cnsas della Campania, in collaborazione con squadre dellaProtezione Civile, sono in operazione nei dintorni della località Dragonea, frazione di Vietri sul Mare, in provincia di Salerno, e stanno procedendo con l’ausilio di Aeromobili a Pilotaggio Remoto, ossia con i droni, oltre che con squadre di terra che verificano ogni segnalazione per cercare di rintracciare il 70enne. Le ricerche proseguiranno anche oggi, lunedì 9 febbraio.