napoli
video suggerito
video suggerito

Paolo Di Domenico scomparso da 2 giorni a Cava de’Tirreni: ricerche con i droni sui monti

Scomparso da due giorni a Cava de’ Tirreni Paolo Di Domenico, 70 anni. Ricerche con l’ausilio degli alpini.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Pierluigi Frattasi
16 CONDIVISIONI
Immagine

È scomparso da due giorni Paolo Di Domenico, 70 anni, di Cava de' Tirreni, in provincia di Salerno. Non si hanno più notizie di lui dalla mattina di sabato 7 febbraio. A lanciare l’allarme sono stati i familiari e la Croce Rossa Italiana, che ha diffuso sui social la descrizione dell’uomo e sono impegnati nelle ricerche. L'uomo di corporatura esile, calvo con capelli solo ai lati, e con una visibile macchia sulla fronte, lato sinistro, l'ultima volta che è stato visto indossava un giubbotto corto di colore nero, un cappellino da baseball blu con la lettera “N”, pantaloni blu e scarpe da ginnastica bianche. La descrizione del 70enne è stata diffusa per aiutare nel ritrovamento. Chi avesse informazioni può contattare le forze dell'ordine, che hanno attivato le squadre di ricerca affiancate dai volontari.

Immagine

Ricerche con i droni sui monti di Vietri

Le ricerche vedono impegnati forze dell'ordine, protezione civile, soccorso alpino e volontari. Dalla tarda mattinata di ieri, domenica 8 febbraio, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania stanno partecipando alle ricerche del 70enne, perlustrando zone impervie secondo il piano di ricerca per le persone scomparse. I tecnici del Cnsas della Campania, in collaborazione con squadre dellaProtezione Civile, sono in operazione nei dintorni della località Dragonea, frazione di Vietri sul Mare, in provincia di Salerno, e stanno procedendo con l’ausilio di Aeromobili a Pilotaggio Remoto, ossia con i droni, oltre che con squadre di terra che verificano ogni segnalazione per cercare di rintracciare il 70enne. Le ricerche proseguiranno anche oggi, lunedì 9 febbraio.

Cronaca
Persone scomparse
Salerno
16 CONDIVISIONI
Immagine
Rissa a coltellate a Porta Capuana, 29enne pugnalato: 2 arresti nella zona rossa
Il prefetto di Napoli ordina: piazza Bellini e porta Capuana diventano zona rossa sicurezza
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views