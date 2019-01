in foto: Armin Loacker (sulla destra)

Armin Loacker, figlio di Alfons, fondatore della storica azienda produttrice di wafer, è morto all'età di 78 anni. La notizia è stata riportata da Rai Alto Adige. La sua società dolciaria era stata fondata nel 1925 da suo padre Alfons. Assieme alla sorella Christine, Armin, era riuscito a creare l'azienda che ora è un big player del settore a livello internazionale.

Sotto la sua guida, il produttore altoatesino è cresciuto fino ad assumere oltre 1.000 dipendenti e realizzare vendite per 330 milioni di euro. Nel 2017 – spiega la società sul suo sito – sono stati prodotti 876 milioni di pezzi per un totale di 36.159 tonnellate. Il 30% venduto in Italia, il 70% nel resto del mondo. Nel 2010, Loacker ha aperto una seconda filiale nel Tirolo orientale. Oggi è giudata dai figli di Armin, Andreas e Martin Loacker, e dal nipote Ulrich Zuenelli.