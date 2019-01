Incidente domestico nella giornata di martedì in un appartamento di Manzolino, a Castelfranco Emilia (Modena). Una bambina di poco più di due anni, mentre i genitori erano quasi pronti per il pranzo, in pochi secondi sarebbe riuscita a tirare verso di sé il piatto con la minestrina in brodo appena tolta dai fornelli, ancora bollente. La minestrina le è caduta addosso, sul volto e sul torace, provocandole subito una serie di bruciature. Quando è avvenuto l’incidente – scrive Il Resto del Carlino riportando l’accaduto – le urla di dolore della bambina e anche quelle di paura dei suoi genitori si sono sentite fin dalla strada. La mamma e il papà della piccola hanno subito chiamato i soccorsi e la bambina, rimasta ustionata sulla parte inferiore del viso e sul torace, è stata trasportata d’urgenza in elicottero al Centro Ustionati di Parma. È fortunatamente fuori pericolo ma con una prognosi di circa un mese.

Nonostante il dolore la bimba è rimasta vigile e cosciente – Le ferite al viso sono subito apparse più gravi, anche perché il torace quando è avvenuto l’incidente era in parte riparato dagli indumenti e dalla bavetta. “Conosco bene la famiglia e sono bravissime persone, sempre molto attente ai figli – ha raccontato la titolare di una farmacia che si trova poco distante dal luogo dell’incidente e che ha partecipato ai soccorsi –. La bimba però è molto vivace, oltre che bellissima. Ad ogni modo l’ambulanza è arrivata in pochissimo tempo e dopo le prime cure ha portato la bambina al campo sportivo, dove intanto era atterrato l’elicottero. Le bruciature non avevano un bell’aspetto, soprattutto quelle poco sotto il naso. E la piccola, poverina, urlava senza sosta per il dolore. Ma è sempre rimasta vigile e cosciente, e questo fa ben sperare”.