Zio accusato di abusi sessuali sulle nipoti minorenni: trovate 700 foto pedopornografiche sul telefono

Sul telefono aveva salvate all'incirca 700 foto di minorenni coinvolti in rapporti sessuali. Per questo un uomo di 39 anni di Gallarate, un comune in provincia di Varese, è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di possesso di materiale pedopornografico. Ma non solo, perché il 39enne è stato accusato anche di violenza sessuale sulle nipoti.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, le indagini sarebbero iniziate in seguito alla denuncia per presunte "violenze sessuali" presentata dalla mamma delle nipoti minorenni dell'uomo. Stando alla denuncia, la donna sarebbe stata allertata da alcuni comportamenti "strani" nelle figlie dopo che queste trascorrevano del tempo in compagnia dello zio.

Per questo motivo la donna avrebbe deciso di rivolgersi alle forze dell'ordine che hanno avviato le indagini, coordinate dal pubblico ministero di Busto Arsizio, Ciro Caramore. È allora che gli inquirenti avrebbero ottenuto l'accesso all'abitazione del 39enne e, una volta lì, avrebbero sequestrato i dispositivi informatici e il cellulare dell'uomo. Al loro interno sono state trovate circa 700 foto di minorenni coinvolti in rapporti sessuali.

Lo zio è stato quindi arrestato e, dopo l'interrogatorio di convalida del fermo, è stata disposta la custodia cautelare in carcere nella casa circondariale di Busto Arsizio. Il fascicolo riguardante il possesso di materiale pedopornografico andrà per competenza a Milano.