milano
video suggerito
video suggerito

Zio accusato di abusi sessuali sulle nipoti minorenni: trovate 700 foto pedopornografiche sul telefono

Un uomo di 39 anni di Gallarate (Varese) è stato arrestato con l’accusa di possesso di materiale pedopornografico e di violenza sessuale nei confronti delle nipoti. Sul telefono aveva salvate all’incirca 700 foto di minorenni coinvolti in rapporti sessuali.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Giulia Ghirardi
0 CONDIVISIONI
Immagine

Sul telefono aveva salvate all'incirca 700 foto di minorenni coinvolti in rapporti sessuali. Per questo un uomo di 39 anni di Gallarate, un comune in provincia di Varese, è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di possesso di materiale pedopornografico. Ma non solo, perché il 39enne è stato accusato anche di violenza sessuale sulle nipoti.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, le indagini sarebbero iniziate in seguito alla denuncia per presunte "violenze sessuali" presentata dalla mamma delle nipoti minorenni dell'uomo. Stando alla denuncia, la donna sarebbe stata allertata da alcuni comportamenti "strani" nelle figlie dopo che queste trascorrevano del tempo in compagnia dello zio.

Per questo motivo la donna avrebbe deciso di rivolgersi alle forze dell'ordine che hanno avviato le indagini, coordinate dal pubblico ministero di Busto Arsizio, Ciro Caramore. È allora che gli inquirenti avrebbero ottenuto l'accesso all'abitazione del 39enne e, una volta lì, avrebbero sequestrato i dispositivi informatici e il cellulare dell'uomo. Al loro interno sono state trovate circa 700 foto di minorenni coinvolti in rapporti sessuali.

Leggi anche
Donna legata e abbandonata a Brescia, il 42enne arrestato: "Abbiamo consumato droghe, poi c'è stato un litigio"

Lo zio è stato quindi arrestato e, dopo l'interrogatorio di convalida del fermo, è stata disposta la custodia cautelare in carcere nella casa circondariale di Busto Arsizio. Il fascicolo riguardante il possesso di materiale pedopornografico andrà per competenza a Milano.

Attualità
Cronaca
Lombardia
0 CONDIVISIONI
Immagine
Analisi
femminicidio
Pamela genini
Perché il referto di Pamela Genini in ospedale è stato ignorato: cosa non ha funzionato
"Pamela Genini costretta a lasciare il lavoro, non poteva più vedere le amiche": le violenze di Gianluca Soncin
Il referto su Pamela Genini dopo l'aggressione del 2024: "Crede che Gianluca Soncin sia capace di ammazzarla"
L'amica: "Mi ha chiamata un anno fa dicendo che l'aveva presa a pugni"
L'ex fidanzato: "Soncin le faceva usare droghe per avere rapporti sessuali, voleva un figlio"
"Uccisa con più di 30 coltellate, 3 i fendenti letali": i primi esiti dell’autopsia
Femminicidio Pamela Genini, il patrigno: “È morta per proteggere la famiglia”
Pamela Genini disse di essere stata aggredita da Soncin, ma nessuno fece segnalazioni
L'ex fidanzato di Pamela Genini: "Gianluca Soncin girava armato". Sequestrate 15 armi da casa sua
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views