Operatore sanitario violenta tre pazienti disabili a Cantù: in carcere un uomo di 38 anni

A denunciare l’operatorio socio-sanitario ai carabinieri sono state le ospiti della struttura, una casa di cura per pazienti disabili a Cantù (Como). Le vittime hanno 20, 29 e 48 anni.

(immagine di repertorio)

Un operatore sanitario di 38 anni, dipendente di una struttura rivolta a pazienti disabili di Cantù (Como), è stato arrestato con l'accusa di aver abusato sessualmente di tre donne di 20, 29 e 48 anni, ricoverate nella casa di cura.

Ad avviare l'indagine sono stati i carabinieri di Cantù, partita dopo le denunce presentate direttamente dalle ospiti della struttura. Sono state proprio le pazienti a raccontare infatti ai militari quanto accaduto nelle stanze della casa di cura: le tre hanno spiegato di essere state prima portate in un luogo isolato e poi violentate dall'uomo, costrette a subire e ad assistere ad atti sessuali. Gli abusi, secondo quanto ricostruito, sarebbero avvenuti nell'estate di quest'anno.

Al termine degli accertamenti investigativi, delle testimonianze e dei riscontri clinici il sostituto procuratore di Como Giulia Ometto ha chiesto la misura cautelare in carcere per il 38enne, emessa dal gip Maria Elisabetta De Benedetto ed eseguita nel pomeriggio di oggi. L'uomo è stato così condotto nella casa circondariale di Como. “L’attività si inquadra nell’impegno costante dei Carabinieri del Comando Provinciale di Como nella Tutela delle persone più vunerabili e nella lotta contro ogni forma di abuso e violenza, assicurando che la delicatezza della vicenda è stata gestita con il massimo rispetto e attenzione verso le vittime”, hanno fatto sapere intanto i militari di Cantù.