Palpeggia una 14enne alle parti intime durante una festa patronale: denunciato un 25enne

(Immagine di repertorio)

Un uomo di 25 anni è stato denunciato perché accusato di aver palpeggiato una ragazzina di appena quattordici anni. L'adolescente stava trascorrendo alcune ore alla Festa Patronale di Brugherio, comune della provincia di Monza e Brianza, che si è tenuta tra l'11 e il 13 ottobre 2025, quando è stata avvicinata dal 25enne che l'ha toccata nelle parti intime. La minorenne è riuscita a scappare e chiedere aiuto dopodiché ha avuto un malore per lo shock e lo spavento.

Gli agenti della polizia locale di Brugherio le hanno subito prestato soccorso e a loro ha raccontato quanto ha subito. È stata chiamata un'ambulanza, ma non sembrerebbe essere stato necessario alcun ricovero in ospedale. Il 25enne si è allontanato subito dopo l'accaduto quindi gli investigatori non sono riusciti a individuarlo. La testimonianza della vittima e di alcuni presenti, hanno reso possibile avere solamente una sua descrizione: un giovane presumibilmente di origine indiana. Nonostante l'identikit, non vi erano tracce di lui in alcuna banca dati a disposizione dell'ufficio. Questo ha quindi complicato ulteriormente le ricerche.

Dopo diversi giorni, è stato possibile trovare qualche dato in più e perfino un domicilio: un'abitazione in provincia di Vicenza. Gli investigatori di Brugherio hanno quindi informato i colleghi di Valdagno del reato commesso e hanno chiesto di eseguire l'accertamento di dimora. Il venticinquenne è stato così individuato. È stato fotosegnalato e poi la polizia locale, dopo aver informato nella giornata di oggi, sabato 15 novembre, la Procura di Monza, lo ha denunciato. L'uomo è attualmente accusato di violenza sessuale. Gli viene contestata anche l'aggravante della tenera età della vittima.