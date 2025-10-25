milano
video suggerito
video suggerito

Fa entrare in casa due fratellini con caramelle e dolci, poi abusa di loro: arrestato per violenza sessuale il vicino

Il 67enne del quartiere Barona, ora in carcere con l’accusa di violenza sessuale a danno di due fratelli minorenni, in passato ha lavorato anche per una società sportiva dilettantistica di Milano. L’indagine scattata dopo la denuncia della madre dei piccoli, insospettita da alcune frasi dei figli.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Francesca Del Boca
1 CONDIVISIONI
Immagine

Un uomo di 67 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Milano con l'ipotesi di violenza sessuale ai danni di due fratelli minorenni. Le indagini hanno preso il via a seguito della denuncia presentata dalla madre, insospettita da alcune loro frasi che riportavano affermazioni a sfondo sessuale che, secondo l'accusa, sarebbero scaturite dall'esperienza delle molestie. Dalle indagini è emerso che l'uomo, vicino di casa della famiglia, li avrebbe convinti a entrare nel suo appartamento per poi abusare di loro.

Così mercoledì 22 ottobre, la Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano – V Dipartimento, ha eseguito l’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti di un cittadino italiano, 67 anni, gravemente indiziato del reato di violenza sessuale in danno di due fratelli minorenni.

Le successive indagini degli agenti di polizia infatti hanno evidenziato come l’uomo, abusando della sua qualità di vicino di casa e guadagnandosi la fiducia dei ragazzini offrendo caramelle e regali, avrebbe costretto i due minori a subire atti sessuali come toccamenti e strusciamenti mentre si trovavano all’interno della sua abitazione. L’indagato, residente a Milano nel quartiere Barona, in passato ha lavorato anche per una società sportiva dilettantistica. Il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari, e la responsabilità dell’indagato sarà definitivamente accertata con sentenza irrevocabile di condanna.

Attualità
Cronaca
1 CONDIVISIONI
Immagine
Luigi Morcaldi resta in carcere, la gip: “Ha ucciso Luciana Ronchi in modo cruento, sprezzante di farlo in pubblico"
Ha lottato a mani nude per difendersi dalle 14 coltellate: la dinamica del femminicidio
Il video dell’agguato di Morcaldi all’ex moglie
Luigi Morcaldi confessa il femminicidio: “Volevo solo spaventarla con violenza”
Nell'auto di Luigi Morcaldi trovata una lettera dal titolo "La torta avvelenata"
Chi è Luigi Morcaldi, arrestato per omicidio: "Ora datemi l'ergastolo"
Chi era Luciana Ronchi, la donna accoltellata in strada dall’ex marito Luigi Morcaldi a Bruzzano
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views