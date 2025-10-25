Fa entrare in casa due fratellini con caramelle e dolci, poi abusa di loro: arrestato per violenza sessuale il vicino

Un uomo di 67 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Milano con l'ipotesi di violenza sessuale ai danni di due fratelli minorenni. Le indagini hanno preso il via a seguito della denuncia presentata dalla madre, insospettita da alcune loro frasi che riportavano affermazioni a sfondo sessuale che, secondo l'accusa, sarebbero scaturite dall'esperienza delle molestie. Dalle indagini è emerso che l'uomo, vicino di casa della famiglia, li avrebbe convinti a entrare nel suo appartamento per poi abusare di loro.

Così mercoledì 22 ottobre, la Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano – V Dipartimento, ha eseguito l’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti di un cittadino italiano, 67 anni, gravemente indiziato del reato di violenza sessuale in danno di due fratelli minorenni.

Le successive indagini degli agenti di polizia infatti hanno evidenziato come l’uomo, abusando della sua qualità di vicino di casa e guadagnandosi la fiducia dei ragazzini offrendo caramelle e regali, avrebbe costretto i due minori a subire atti sessuali come toccamenti e strusciamenti mentre si trovavano all’interno della sua abitazione. L’indagato, residente a Milano nel quartiere Barona, in passato ha lavorato anche per una società sportiva dilettantistica. Il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari, e la responsabilità dell’indagato sarà definitivamente accertata con sentenza irrevocabile di condanna.