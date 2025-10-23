Fingeva di essere una ragazza e attraverso profili falsi sui social adescava minorenni: arrestato

Un uomo è stato posto agli arresti domiciliari dai carabinieri di Chiari (Brescia) perché accusato di aver adescato minorenni utilizzando falsi profili social.

Nella giornata di oggi, giovedì 23 ottobre 2025, un uomo è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Chiari, comune che si trova in provincia di Brescia, perché accusato di aver adescato minorenni utilizzando falsi profili social. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, l'uomo avrebbe finto di essere una ragazza o, meglio, una coetanea delle vittime. Avrebbe iniziato a inviare loro messaggi espliciti e fotografie che ritraevano giovani ragazze con l'obiettivo di ottenere la loro fiducia e soprattutto farsi inviare materiale di natura sessualmente esplicita.

Le indagini

Le indagini sono partite grazie a una segnalazione inviata da un genitore. Questo era stato allarmato dal figlio, il quale ha scoperto che una ragazza gli avrebbe chiesto immagini intime. Arrivati dai carabinieri, hanno raccontato l'accaduto. I militari hanno così potuto scoprire che ben sedici ragazzini erano stati contattati in modo simile. Le indagini proseguono perché potrebbero esserci molti più minori coinvolti. Le forze dell'ordine, inoltre, chiedono a chiunque possa aver ricevuto messaggi sospetti di rivolgersi a loro.

L'arresto dell'uomo

Dopo aver raccolto diverse prove, la Procura di Brescia ha chiesto al giudice per le indagini preliminari di arrestare l'uomo con l'accusa di violenza sessuale, pornografia minorile e sostituzione di persona. Il gip ha disposto gli arresti domiciliari. Nelle prossime ore potrebbero esserci maggiori aggiornamenti sulla vicenda.