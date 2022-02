Violenza sessuali di Capodanno, il 21enne arrestato deve restare in carcere Abdallah Bouguedra, il 21enne torinese fermato insieme ad un amico milanese con l’accusa di violenza sessuale di gruppo per i fatti accaduti a Capodanno in piazza Duomo, deve restare in carcere.

Abdallah Bouguedra, il 21enne torinese fermato insieme ad un amico milanese con l'accusa di violenza sessuale di gruppo per i fatti accaduti a Capodanno in piazza Duomo, deve restare in carcere. Lo ha stabilito il Tribunale del Riesame di Milano che ha respinto il ricorso presentato dalla difesa che chiedeva la scarcerazione del ragazzo. L'avvocato di Abdallah Bouguedra, Stefano Comellini, aveva chiesto ai giudici di concedere al suo assistito gli arresti domiciliari.

Respinta la richiesta della difesa: Bouguedra resta in carcere

Durante l'udienza per la richiesta di scarcerazione di Bouguedra, il legale Comellini aveva detto che le presunte molestie operate contro la 19enne che lo accusa, "siano tutte da accertare". Comellini aveva poi aggiunto che, secondo una ricostruzione operata dal team legale che rappresenta, quest'ultima sarebbe "incerta" aggiungendo inoltre che "il video (pubblicato online, ndr) non dice nulla sulla partecipazione" di Bouguedra. Lo stesso indagato, negli interrogatori con gli inquirenti, ha sempre respinto tutte le accuse. Nulla da fare, quindi, per la difesa che si è appellata al Tribunale del Riesame sostenendo che gli eventuali arresti domiciliari non avrebbero comportato problemi nelle indagini della Squadra Mobile della polizia di Milano coordinate dalla Procura. La stessa Procura si era opposta alla richiesta facendo presente che un'amica della 19enne violentata nella notte di Capodanno in piazza Duomo ha confermato la presenza dell'indagato tra il branco che l'ha aggredita. Resta in carcere anche l'altro arrestato, il 18enne milanese, come da disposizione del giudice per le indagini preliminari di Milano.