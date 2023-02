Violentata dopo una serata in discoteca, la denuncia di una studentessa di 18 anni Una studentessa straniera di 18 anni ha denunciato di aver subito violenza sessuale da parte di un uomo che conosceva. Sarebbe accaduto dopo una serata in discoteca nella sua abitazione.

Si era fatta accompagnare a casa dopo una serata in discoteca da un uomo che conosceva già, ma una volta entrati nell'abitazione lui l'avrebbe costretta a un rapporto sessuale. È quanto ha denunciato una ragazza straniera di 18 anni, ma residente a Milano per motivi di studio, agli uffici della Polfer della stazione Centrale lo scorso martedì sera, 7 febbraio. Sul caso ora sta indagando la polizia che avrebbe ritenuto attendibile il racconto della studentessa.

La violenza dopo la serata in discoteca

La presunta violenza risale alla notte precedente, quella tra lunedì e martedì. La 18enne aveva trascorso la serata in un locale in zona corso Como, una parte di Milano che frequenta abitualmente. Quando era arrivato il momento di tornare a casa, si è fatta accompagnare da un uomo che già conosceva.

Come ha raccontato alla polizia, le sue condizioni erano alterate. Durante la serata aveva bevuto, quindi era confusa e poco lucida. Arrivati alla sua abitazione, quell'uomo avrebbe approfittato della sua condizione di fragilità. Ha spiegato anche di aver provato a uscire dalla stanza, ma di essere stata trattenuta con la forza dal suo aggressore.

Le indagini della polizia

In quei minuti in casa era presente anche una coppia di amici della 18enne, che però, da quanto risulta da una prima ricostruzione, non avevano capito quello che stava accadendo. Nei prossimi giorni entrambi verranno sentiti dagli investigatori come testimoni.

Dopo essersi ripresa fisicamente, la studentessa è andata agli uffici della Polfer a presentare denuncia sebbene ancora in stato confusionale. Dopo averla ascoltata, gli agenti hanno fatto arrivare un'ambulanza che l'ha trasportata alla clinica Mangiagalli per degli accertamenti.