Ragazzo di 18 anni accoltellato fuori da una discoteca di Milano: è grave Un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato all’addome fuori da una discoteca di Milano: stava cercando di difendersi da un tentativo di rapina.

Ancora un'aggressione in via De Tocqueville all'angolo con Corso Como, centro della movida di Milano. Nella notte, intorno alle 3 di oggi sabato 14 gennaio 2023, un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato fuori da una discoteca. Non è il primo episodio. Quasi tutti i weekend vengono segnalate rapine, risse e aggressioni che spesso culminano in accoltellamenti. Una situazione pericolosa, alla quale però nessuno riesce a porre rimedio.

La vittima avrebbe reagito a un tentativo di rapina

La dinamica dei fatti è ancora poco chiara. Sulla base delle prime informazioni circolate sembrerebbe che il ragazzo sia stato accoltellato poco dopo le 3 e che avrebbe cercato di difendersi da un tentativo di rapina: una persona stava infatti cercando di portargli via il portafoglio. Appena il 18enne ha cercato di reagire, l'aggressore ha estratto un coltellino e lo ha colpito all'addome per poi scappare.

Ricoverato all'ospedale Niguarda

Una volta lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, inviati da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia), con due ambulanze e un'automedica. Dopo aver fornito le prime cure sul posto, il ragazzo è stato trasferito in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano. Le sue condizioni non sono critiche e non sembrerebbe essere in pericolo di vita.

Sono intervenuti anche gli agenti della questura di Milano che hanno svolto tutti i rilievi del caso e interrogato i testimoni. Gli investigatori stanno cercando di dare un volto all'aggressore. Gli elementi che fornirà la vittima potrebbero aiutare con l'identificazione.