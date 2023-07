Violenta una donna mentre fa jogging, poi confessa: “Sono dispiaciuto, ero ubriaco” Arrestato questa mattina per una violenza sessuale commessa a dicembre a Locate Triulzi, l’uomo ha confessato e poi si è detto “dispiaciuto” di quanto ha fatto.

A cura di Fabrizio Capecelatro

L'uomo arrestato questa mattina con l'accusa di aver violentato una donna che faceva jogging lo scorso 23 dicembre a Locate Triulzi ha confessato i reati a lui contestati anche davanti al giudice per le indagini preliminari, che ha convalidato il fermo. Il 26enne ha anche aggiunto che in quel momento "era ubriaco" e che è "dispiaciuto" per la violenza commessa. Inoltre è emerso che avrebbe anche molestato altre donne nella stessa zona.

Arrestato per violenza sessuale

Dopo sette mesi di indagine, i carabinieri della compagnia di San Donato Milanese hanno arrestato Abdelfatah Ennakach, perché è stato ritenuto responsabile della violenza sessuale avvenuta lo scorso 23 dicembre al parco di Locate Triulzi, nella provincia Sud di Milano. La donna stava infatti facendo jogging quando sarebbe stata avvicinata dall'uomo, che poi l'ha stuprata.

Secondo gli inquirenti, ci sono gravi indizi di colpevolezza nei suoi confronti. I militari hanno infatti raccolto le testimonianze di diverse persone presenti al parco, analizzato le impronte digitali su alcuni oggetti e soprattutto confrontando il Dna dell'arrestato con i reperti biologici trovati sul luogo del delitto.

Confessa al giudice

L'uomo, già segnalato per attività di spaccio di stupefacenti, portato davanti al Giudice per le indagini preliminari che doveva convalidare il fermo disposto dal Sostituto procuratore di Lodi, ha ammesso di essere il responsabile della violenza sessuale. Il 26enne ha poi aggiunto che in quel momento "era ubriaco" e quindi non si è reso conto di cosa stava facendo. Inoltre si è detto "dispiaciuto" del reato commesso.

L'indagato è stato poi trasferito in carcere per la custodia cautelare in attesa del processo. Visto che l'arresto è avvenuto a San Donato Milanese, il fermo è stato convalidato presso il Tribunale di Milano, che ora trasmetterà gli atti alla Procura di Lodi per l'avvio della fase dibattimentale.