Donna aggredita alle spalle da un cinghiale mentre porta a spasso il cane in centro Una donna è stata aggredita da un cinghiale mentre passeggiava nel centro di un paese alle porte di Pavia: la 47enne si è sentita improvvisamente colpire alle spalle, cadendo poi a terra e rimediando una frattura al braccio. È stato il cane a mettere in fuga l’esemplare.

Stava passeggiando con il cane nel centro abitato di Frua di Travacò Siccomario, paesino alle porte di Pavia, intorno alle 19. È in questo momento che una donna è stata aggredita e ferita da un cinghiale: la 47enne si è sentita improvvisamente colpire alle spalle da un esemplare maschio che era in giro per l'abitato con una femmina e tre piccoli, cadendo a terra e rimediando una frattura al braccio.

L'intervento del cane ha messo in fuga il cinghiale

Un vero e proprio assalto messo a termine dall'intervento del cane della donna, un Terranova che, abbaiando, è riuscito a mettere in fuga la famiglia di cinghiali. Le sue urla, inoltre, hanno richiamato l'attenzione di numerosi abitanti della zona, accorsi sul posto in men che non si dica.

"La situazione è diventata ingestibile"

"Non siamo in mezzo al nulla. Ci sono molte case anche se a ridosso del verde, un angolo di paradiso che adesso è diventato pericoloso", si è sfogata la donna a Il Giorno. "Non si può avere paura a scendere dall’auto o a uscire di casa, la situazione è diventata ingestibile. I cinghiali li vediamo spesso fuori dal cancello e soprattutto quando usciamo con il cane stiamo sempre attenti". Sì, perché nei mesi scorsi erano già stati segnalati cinghiali nei comuni fuori Pavia ed anche in Borgo Ticino, a poche centinaia di metri dal centro storico cittadino.