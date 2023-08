Una donna è stata aggredita e picchiata con un tirapugni in strada: ricercati tre uomini A Milano una donna di 36 anni è stata aggredita e rapinata da tre uomini: è stata accerchiata dal gruppo e uno di loro l’ha colpita con un tirapugni.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella serata di ieri, lunedì 1 agosto, a Milano una donna di 36 anni è stata aggredita e rapinata da un gruppo di uomini. La vittima ha infatti riportato diverse ferite e contusioni tanto da richiedere di essere portata in ospedale. Sul caso indaga la Questura che, sentita la testimonianza della 36enne, è alla ricerca di tre persone. Alla donna sono state portate via poche decine di euro.

La donna è stata aggredita e rapinata in via Padova

Sulla base di quanto riportato fino a questo momento, la 36enne è stata accerchiata da tre uomini alla periferia nord di Milano. Per la precisione, l'episodio si è verificato in via Padova intorno alle 22 di ieri sera. Il gruppo ha avvicinato la donna. Uno dei tre poi l'ha colpita violentemente. Per farlo, avrebbe utilizzato un tirapugni. Dopodiché le hanno sottratto il portafogli: all'interno c'erano pochi contanti e i documenti.

La polizia è alla ricerca di tre uomini

I tre sono poi scappati. La 36enne non è stata soccorsa da nessuno. Autonomamente, si è alzata da terra e ha poi preso un taxi che l'ha riportata a casa. Una volta nella sua abitazione, ha però iniziato ad avvertire forti dolori. Per questo motivo, spaventata, ha chiamato la polizia. È stata così potata in ospedale dove è stata ricoverata in codice verde: è stata infatti medicata al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo. Non sarebbe in gravi condizioni.

Una volta ricevute le cure del caso, è stata interrogata dagli investigatori. A loro ha raccontato quanto vissuto e ha fornito una descrizione dei tre malviventi. Gli agenti hanno subito attivato le ricerche, ma per il momento senza alcun esito.