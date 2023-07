Donna investita da un’auto mentre fa jogging, ricoverata in terapia intensiva La 45enne è stata investita da una Fiat Punto mentre faceva jogging a Tradate (Varese). Trasferita in codice rosso in ospedale, è stata intubata e si trova in terapia intensiva.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Una 45enne è stata investita intorno alle 6 di questa mattina, martedì 18 luglio, vicino al Parco Pineta nella periferia di Tradate (in provincia di Varese). La donna era uscita per fare jogging quando, con una dinamica ancora da accertare, è stata travolta da una Fiat Punto. In pochi minuti sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato la 45enne all'ospedale di Circolo di Varese, dove tutt'ora è ricoverata in terapia intensiva.

La chiamata di emergenza al 112 è arrivata poco dopo l'alba. Ai sanitari è stata segnalata la presenza di una donna a terra in via Costa del Re, poco distante dalla zona verde di Tradate. Arrivato sul posto con un'ambulanza e un'automedica, il personale sanitario ha stabilizzato la 45enne e ha proceduto al trasferimento in codice rosso in ospedale.

La donna si trova ora ricoverata intubata in terapia intensiva. La prognosi è riservata, ma si sa che al momento dell'arrivo in ospedale le sue condizioni dal punto di vista neurologiche erano critiche. Sull'incidente stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Saronno. Una pattuglia ha raggiunto il luogo dell'incidente, dove era ancora presente il conducente della Fiat Punto che ha investito la 45enne.