Passa con il semaforo rosso e travolge un rider, 52enne ricoverato in terapia intensiva Un rider 52enne è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Brescia. Lo scorso martedì è stato travolto da un’auto che sarebbe passata con il semaforo rosso.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un rider è stato investito nella mattinata di martedì 27 giugno, per le strade della città di Brescia. Secondo quanto riferito da Federazione italiana lavoratori trasporti di Cgil che ha riportato la vicenda, il 52enne stava facendo le sue consegne in bicicletta quando un'auto lo ha travolto. Il conducente sarebbe passato con il semaforo rosso in via Fratelli Ugoni all'altezza di via Garibaldi.

Le condizioni del rider e i numeri Inail del 2023

Il 52enne residente in città al momento si trova all'ospedale Civile bresciano, ricoverato in terapia intensiva. Le sue condizioni sarebbero gravi.

Stando agli ultimi dati pubblicati da Inail sulle denuncia di infortunio sul lavoro, gli incidenti con mezzo di trasporto in ambito lavorativo avvenuti nel periodo gennaio-maggio 2023 sono stati 768 solo in Lombardia. A livello nazionale il dato arriva a 4.624.

Le parole del sindacato bresciano

"Nonostante la conquista di alcune garanzie come la obbligatorietà per le aziende di dotare i lavoratori di dispositivi di protezione come caschetti e divise idonee continuiamo a registrare incidenti gravi e mortali", scrivono dalla sede bresciana di Filt Cgil.

"Servono regole certe per il lavoro del rider a partire dall’applicazione vincolata del Contratto Nazionale e di tutte le norme discendenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, compresa la responsabilità delle imprese", ribadiscono dal sindacato.