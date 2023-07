La grandine manda all’ospedale due donne a Senna Comasco: gravi madre e figlia Una violenta grandinata si è abbattuta nel Comasco, nella notte tra il 3 e il 4 luglio. Danni a case e automobili, strade allagate, alberi caduti e persino due donne ricoverate in terapia intensiva: si tratta di madre e figlia di 93 e 63 anni, travolte da una valanga di ghiaccio che ha sfondato i vetri di casa.

Una violenta grandinata si è abbattuta nella zona di Senna Comasco (Como), nella notte tra lunedì 3 e martedì 4 luglio. Il bilancio, per il momento, è di danni a case e automobili, strade allagate e alberi caduti sull'asfalto. Nonché di due donne ricoverate in terapia intensiva. Sono madre e figlia, rispettivamente 93 e 63 anni, travolte mentre dormivano da una valanga di ghiaccio che ha sfondato la porta d'ingresso e i vetri.

Le due donne sono state entrambe soccorse e portate all’ospedale Sant’Anna. L’anziana è al momento in prognosi riservata per una grave ipotermia. Anche la 63enne è ricoverata in terapia intensiva. Sono intervenuti i carabinieri di Cantù, che stanno lavorando in collaborazione anche con gli agenti della polizia locale.

Sono stati nel complesso una cinquantina gli interventi di soccorso urgente effettuati dai Vigili del fuoco del comando di Como, in relazione alle avverse condizioni meteo che hanno interessato la fascia di comuni di Arosio, Senna Comasco, Carugo, Capiago Intimiano. Allagamenti, danni da grandine e tagli di piante sono state le prevalenti richieste inoltrate alla sala operativa di via Valleggio.