Sfonda il vetro della porta di casa dell’ex compagna: divieto di avvicinamento per un uomo È stato disposto il divieto di avvicinamento per un uomo che avrebbe sfondato la porta di casa dell’ex compagna e del suo nuovo fidanzato e avrebbe provato ad accoltellare quest’ultimo.

A cura di Ilaria Quattrone

È stato disposto il divieto di avvicinamento per un uomo di 45 anni che è stato accusato di aver minacciato l'ex compagna e il suo nuovo fidanzato e di aver provato ad accoltellare quest'ultimo. I fatti sono avvenuti a Visano, comune che si trova in provincia di Brescia, circa quindici giorni fa.

L'ex compagno è entrato in casa sua armato di coltello

Al quotidiano Il Corriere della Sera, la coppia ha raccontato di vivere nella paura che possa accadere qualcosa di grave. La 33enne vive con un uomo di 37 anni. Due settimane fa, l'ex compagno – un 45enne – ha fatto irruzione nella loro casa di Visano. Il compagno avrebbe sentito un rumore provenire dalla cucina: avrebbe poi trovato il 45enne che aveva sfondato il vetro della porta a martellate e in una mano aveva anche un coltello da cucina.

Tagliate le gomme dell'automobile della coppia

"Ha cercato di accoltellarmi al ventre, ma per fortuna sono riuscito a schivarlo. Gli ho tirato una sedia ed è scappato dalla porta-finestra", ha spiegato il 37enne. La coppia ha presentato nuovamente denuncia. Il giudice ha così emesso un'ordinanza di divieto di avvicinamento alla coppia: i due però temono che questa misura non possa bastare.

La 33enne, che è anche incinta, hanno paura a uscire di casa. L'episodio di quindici giorni fa non è stato nemmeno l'unico. In due occasioni, il 45enne avrebbe tagliato le gomme delle loro automobili e poi sarebbe apparso sotto casa loro per monitorare gli spostamenti: "Ha inserito dello zucchero nel serbatoio della macchina, oltre a minacce tramite Whtsapp: "Alla fine di questa storia, andrai a finire male".