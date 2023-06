Donna aggredita dall’ex compagno, era entrato in casa sua dal balcone: la salvano i vicini Una donna è stata aggredita dall’ex compagno che era entrato in casa sua dal balcone. A salvarla sono stati i vicini che hanno chiamato i carabinieri. L’episodio è accaduto a Gambalò (Pavia).

A cura di Ilaria Quattrone

Una donna di 33 anni è stata aggredita dal suo ex compagno a Gambolò, un comune che si trova nella provincia di Pavia. L'uomo è stato arrestato e dovrà rispondere di atti persecutori, danneggiamento e violazioni di domicilio. A salvare la vittima sono stati i vicini di casa che hanno immediatamente chiamato i carabinieri.

La donna è stata salvata dai vicini di casa

L'ex compagno, un ragazzo di 22 anni, l'avrebbe prima pedinata fino a casa. Dopodiché, una volta che la compagna è arrivata nel suo appartamento, l'uomo si sarebbe arrampicato sul suo balcone. Avrebbe infatti rotto una finestra e sarebbe entrato in casa sua. Si sarebbe poi avventato su lei: le urla della vittima hanno allarmato i vicini di casa che hanno così telefonato alle forze dell'ordine.

La 33enne aveva già denunciato l'ex compagno a dicembre 2022

I carabinieri sono arrivati in casa della vittima: hanno arrestato il 22enne che è stato così portato in carcere per atti persecutori, danneggiamento e violazione di domicilio. La trentatreenne, spaventata da quanto subito, ha raccontato di aver già denunciato l'ex a dicembre 2022. E, infatti, in quell'occasione il Questore di Pavia aveva disposto un ammonimento per gli stessi reati.

La donna, nonostante abbia riportato alcune ferite, ha rifiutato le cure. Nel frattempo, l'uomo è stato portato in carcere. Considerati quindi i precedenti, la Procura ha disposto l'arresto e il trasferimento in carcere. Il giudice per le indagini preliminari, durante l'udienza di convalida, ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare.