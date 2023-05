Donna viene azzannata dai suoi cani nel giardino di casa, salvata da un vicino Una 76enne è stata aggredita dai suoi tre cani nel giardino di casa. Un vicino è intervenuto riuscendo a far allontanare gli animali con un badile. La donna ha riportato ferite alla faccia, al collo e al braccio.

A cura di Enrico Spaccini

Una donna di 76 anni è stata aggredita nel giardino di casa dai suoi tre cani di razza Corso a Castano Primo, nella Città Metropolitana di Milano. Probabilmente i molossoidi hanno scambiato la loro padrona per un intruso, finendo per azzannarla in più parti del corpo di fronte alla figlia. A salvare la 76enne è stato un vicino di casa: "Ho visto una donna molto agitata che si muoveva e gridava, dato che la conoscevo mi sono subito fermato", ha raccontato.

"Stanno ammazzando la mamma"

È successo tutto nel pomeriggio di domenica 2 maggio in una villetta in via Ponte Castano. Una donna è corsa verso la strada gridando: "Stanno ammazzando la mamma, i cani stanno sbranando la mamma". A notarla è stato un vicino, Daniele Boldini, che ha deciso di fermarsi per andare a controllare cosa stesse accadendo.

Affacciandosi sul cortile della villetta, ha visto la 76enne a terra con i cani intorno che la mordevano e cercavano di trascinarla. "Ho staccato alcuni rami dagli alberi vicini", ha spiegato Boldini a La Prealpina, "da dietro la recinzione cercavo di dare frustate ai cani per farli allontanare".

Non riuscendo a fare demordere i tre animali, Boldini ha chiesto aiuto ad altri vicini che gli hanno portato un badile: "Ho provato a colpirli per farli desistere, poi ho scavalcato il muretto e sono entrato in giardino". Dopo qualche altro colpo di badile, il vicino è riuscito a interrompere l'aggressione. Tenendo a distanza i cani, ha portato la 76enne verso il pianerottolo dove è stata poi soccorsa dai vigili del fuoco che nel frattempo avevano raggiunto la villetta di Castano Primo.

La 76enne padrona di casa scambiata per intrusa

L'anziana è stata subito medicata e poi trasportata all'ospedale di Legnano. Ha riportato ferite da morso in varie parti del corpo, compresa la faccia, il collo e un braccio. I tre cani che l'hanno aggredita sono di sua proprietà. Di razza Corso, vengono spesso utilizzati per fare la guardia visto anche la loro stazza e il peso che può arrivare a 50 chili.

Stando a una prima ricostruzione, pare che la 76enne fosse appena uscita dal cancello di casa quando si è accorta di aver dimenticato le chiavi attaccate alla porta. Sarebbe, quindi, rientrata nel cortile scavalcando la recinzione. I cani potrebbero aver interpretato questa azione come una tentata intrusione, finendo quindi per aggredirla.

Sull'episodio sono ancora in corso gli accertamenti dei carabinieri. Nel frattempo, i tre cani sono stati affidati al servizio veterinario dell'Asl.