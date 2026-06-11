Condannato a 4 anni l’ex dell’avvocata Solange Marchignoli: era accusato di maltrattamenti e lesioni

L’ex compagno di Solange Marchinoli, nota avvocata, è stato condannato a quattro anni dal tribunale di Milano perché accusato di maltrattamenti e lesioni.

Solange Marchignoli

L'imprenditore Alireza Roodsari, ex compagno dell'avvocata Solange Marchignoli, è stato condannato a quattro anni. A emettere la sentenza è stato il tribunale di Milano. L'uomo era a processo per maltrattamenti e lesioni dopo che la legale lo ha denunciato. La pubblico ministero Alessia Menegazzo aveva chiesto una condanna a tre anni e sei mesi.

Durante le indagini erano state ricostruite le violenze che Marchignoli è stata costretta a subire. "Un'allarmante escalation di violenza" – così l'ha definito la pm – che era poi culminata a luglio 2025 con un'ulteriore aggressione fisica a Dubai che aveva causato una frattura alla mascella della vittima. In questo caso, a causa delle botte, Marghinoli ha perso i sensi e si è risvegliata in ospedale. Per quella violenza, ha subito un lungo ricovero e operazioni in Italia. Ha poi raccontato l'ultima immagine di quel giorno e cioè dell'uomo che le ha mostrato un pugno dicendole "Lo vuoi?". Poi, più nulla. Una volta ripresa conoscenza, ha provato a farle credere di essere caduta: gli accertamenti medici però lo hanno escluso.

Dall'estate 2022 e fino all'anno scorso, Marchignoli ha subito botte, minacce, umiliazioni e vessazioni.

Come spiegato dalla pm, durante l'ultima udienza, l'avvocata aveva presentato diverse querele e anche molte remissioni in cui aveva ridimensionato i fatti e che sono da considerarsi come "una prova del suo stato di vulnerabilità e del fatto che non avesse alcun intento calunnioso". Dopo l'ultima denuncia, presentata l'8 agosto, i carabinieri lo hanno arrestato. A settembre 2025, l'imprenditore era finito agli arresti domiciliari e poi dalla fine di novembre era scattato il carcere per via di un aggravamento della misura cautelare.

Prima della sentenza, Roodsari ha reso dichiarazioni spontanee, in cui ha sostenuto di non aver mai commesso alcuna aggressione: "Non l'ho mai maltrattata, l'ho sempre trattata bene. Non sono un criminale e non ho commesso alcun reato". Relativamente all'aggressione in cui le ha rotto la mascella ha poi affermato che Marchignoli sarebbe caduta.

"So che lui ha reso dichiarazioni spontanee ed era l'ultimo momento in cui mi aspettavo un gesto di rispetto, una richiesta di perdono. Chiedere scusa. Sarebbe bastato per mettere a posto una cosa", ha detto Marchignoli dopo la sentenza. Ha poi aggiunto che l'uomo "si è difeso come ha potuto, ma io porto i segni in volto della sua violenza".