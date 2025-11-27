Va ai domiciliari dopo averla picchiata, continua a insultarla sui social: l’ex di Solange Marchignoli in carcere

Fonte: La Presse

L'ex compagno di Solange Marchignoli, nota avvocata, andrà in carcere. L'uomo, l'imprenditore di origine iraniana Alireza Roodsari, era stato sottoposto agli arresti domiciliari a settembre 2025 perché accusato di maltrattamenti e lesioni aggravate proprio nei confronti della legale. L'aggravamento della misura cautelare – richiesto dalla pubblico ministero Alessia Menegazzo e dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella e voluta dal giudice per le indagini preliminari Roberto Crepaldi – è arrivata perché l'uomo avrebbe continuato a insultare l'ex compagna anche sui social network.

Non è l'unico aggravamento. Dieci giorni fa, il giudice aveva revocato all'uomo il permesso di uscire per mezz'ora per tre giorni alla settimana. Il motivo? Non aveva rispettato le prescrizioni che gli erano state date. A questo, si aggiungono gli insulti. E proprio per questo motivo, è stata aggravata la misura cautelare: dai domiciliari quindi al carcere.

Le violenze nei confronti di Marchignoli, che è nota per aver difeso Azouz Marzouk, Nina Moric e Alessia Pifferi oltre a Gisella Cardia, sono iniziate nel 2023. L'uomo avrebbe cercato di strozzare la donna. La legale ha raccontato di aver ricevuto uno schiaffo durante una vacanza all'Isola d'Elba dopo una discussione. I due si sarebbero lasciati a luglio 2024. Ha affermato di essere stata picchiata a Dubai nell'estate 2025. L'ha picchiata al volto causandole la frattura della mandibola e anche allo sterno. Era finita in ospedale da dove era stata poi dimessa con una prognosi di quaranta giorni. Proprio durante quelle violenze, l'avrebbe minacciata: "Ti taglio la testa e la mando a tua madre". Da lì, poi la decisione di interrompere la relazione e poi di denunciarlo.