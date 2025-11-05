Picchia la compagna e la minaccia con un coltello per non farle chiedere aiuto: arrestato

Gli agenti della Questura di Cremona hanno arrestato un uomo in flagranza per maltrattamenti, lesioni aggravate e violazione di domicilio. Stando a quanto ricostruito, avrebbe picchiato e minacciato con un coltello la compagna mentre si trovavano in un appartamento non di loro proprietà.

A far scattare il controllo degli agenti della sala operativa di Cremona è stata una segnalazione pervenute tramite l'applicazione Youpol, che riportava rumori riconducibili a una lite in corso all'interno di un appartamento in città. All'arrivo dei poliziotti, i rumori erano ormai cessati. Ad aprire la porta è stata la donna, che sul viso riportava chiari segni della violenza che aveva subito e che era stata interrotta solo dall'intervento delle Volanti.

Le indagini hanno permesso di ricostruire la vicenda, iniziata la notte precedente quando la coppia è entrata in quell'appartamento approfittando dell'assenza del proprietario, temporaneamente ricoverato in ospedale. Le violenze sarebbero iniziate il mattino seguente, quando l'uomo avrebbe iniziato a colpire la donna su più parti del corpo e a minacciarla con un coltello intimandole di non chiedere aiuto. All'arrivo dei poliziotti, la donna era riuscita a divincolarsi dalla sua presa e a parlare con gli agenti. Grazie alle sue dichiarazioni e a quelle del padrone di casa, l'uomo è stato arrestato in flagranza e trasportato in carcere.