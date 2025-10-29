“Liberatemi da quest’uomo”: 53enne picchiata in strada dal compagno a Milano, arrestato 64enne

Una donna di 53 anni ieri pomeriggio, martedì 28 ottobre, è stata aggredita dal compagno in piazza Monte Falterona, a Milano. L’uomo è stato arrestato per maltrattamenti, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, ed è stato portato nel carcere di San Vittore. Nel frattempo, la donna ha denunciato l’uomo descrivendolo come un “violento e irascibile”, e raccontando di diverse violenze subite durante la convivenza.

"Liberatemi da quest'uomo". A parlare è una donna di 53 anni che ieri pomeriggio, martedì 28 ottobre, ha chiesto aiuto alla polizia dopo essere stata aggredita in strada dal compagno di 64 anni. L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, e, al momento, si trova nel carcere di San Vittore a Milano.

L'aggressione

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati intorno alle ore 15:00 di ieri in piazza Monte Falterona, poco distante dalla fermata della metro lilla Segesta di Milano. Lì, gli agenti della questura milanese sono intervenuti in seguito a una segnalazione "per una lite", lanciata dalla dipendente di un bar che avrebbe assistito all'aggressione messa in atto da un uomo di 64 anni ai danni della compagna 53enne.

All'arrivo dei poliziotti, l'uomo si sarebbe scagliato anche contro di loro, insultandoli e dando il via a una piccola colluttazione nella quale un agente è rimasto lievemente ferito. Dopo averlo bloccato, la donna, invitata a sporgere denuncia, ha chiesto alla polizia di essere "liberata dal compagno", descrivendolo come un uomo violento e irascibile, e raccontando di diverse violenze subite durante la loro convivenza. Il 64enne è stato quindi arrestato con l'accusa di maltrattamenti, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, ed è stato portato al carcere di San Vittore. La donna, invece, ha rifiutato le cure in ospedale.