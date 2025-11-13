Picchia la compagna in strada a Milano, lividi anche sul figlio di appena 7 mesi: arrestato

Un uomo di 53 anni è stato arrestato perché accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni gravi. Ha picchiato sia la compagna 36enne in strada a Milano che il figlio di 7 mesi.

Due giorni fa, martedì 11 novembre 2025, una donna di 36 anni è stata picchiata dal compagno. Oltre lei, è stato colpito anche il figlio di appena 7 mesi. Le violenze sono avvenute a Milano e precisamente sulla strada che si trova in via Astesani, in zona Affori. Fortunatamente alcuni passanti hanno assistito a quanto stava accadendo e hanno fermato una pattuglia della polizia locale, che stava passando proprio da lì. Gli agenti sono scesi subito dall'automobile, sono intervenuti e lo hanno bloccato.

La 36enne aveva diversi segni di percosse sul viso, sulla testa e sulle braccia. Anche il piccolo aveva alcuni lividi. La madre è stata trasferita alla clinica Mangiagalli per tutte le cure del caso. Mentre il bambino è stato portato alla clinica De Marchi. Grazie a un traduttore (la donna è una cittadina turca così come il marito), è riuscita a raccontare tutto quello che è stata costretta a subire per diverso tempo. Alle agenti del Nucleo tutela donne e minori, ha infatti mostrato fotografie e video in cui erano ripresi lividi e lesioni riconducibili ai maltrattamenti che ha subito precedentemente. Ha poi detto di aver subito anche violenze sessuali in presenza del figlio.

Nel frattempo l'uomo, un 53enne, è stato arrestato. È accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali gravi. È stato quindi trasferito nel carcere di San Vittore dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria.