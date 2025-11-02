Prende a calci e pugni la ex in un centro commerciale di Milano e va a fare aperitivo: 43enne arrestato

(Immagine di repertorio)

Un 43enne è stato arrestato per stalking dalla polizia di Stato di Milano nel pomeriggio di ieri, sabato 1 novembre, in un'osteria di Pero (nella Città Metropolitana di Milano). Poco prima, in un centro commerciale della periferia milanese, l'uomo avrebbe aggredito la sua ex compagna prendendola a calci e pugni di fronte alle loro due figlie di 5 e 9 anni. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni passanti che hanno assistito alla scena. Dopo aver picchiato la donna, il 43enne era andato a bersi un drink poco lontano.

L'aggressione si è verificata intorno alle 15:30 dell'1 novembre all'interno di un centro commerciale nella periferia ovest di Milano, non lontano dal Gallaratese. Là il 43enne, italiano e con precedenti, in stato di ubriachezza avrebbe atteso la sua ex, di 11 anni più giovane, che lo aveva lasciato. Quando l'ha vista, l'uomo si sarebbe scagliato contro di lei alzando le mani e colpendola con alcuni calci, anche in presenza delle loro due bambine. Alcuni passanti che hanno assistito alla scena hanno chiamato il 112.

Gli agenti delle Volanti della polizia di Stato hanno rintracciato il 43enne all'incirca un paio d'ore più tardi all'interno di un'osteria a Pero, a qualche chilometro di distanza dal centro commerciale dove si è verificata l'aggressione. Come riportato dai poliziotti, l'uomo stava facendo aperitivo e si stava bevendo un drink. Il 43enne è stato, infine, tratto in arresto con l'accusa di stalking.