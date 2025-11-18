milano
Perseguita l’ex con 160 telefonate al giorno, arrestato per stalking: 35enne già denunciato per revenge porn

Un uomo di 35 anni è stato arrestato per stalking ai danni della sua ex compagna. L’uomo, già denunciato per revenge porn, era arrivato a contattare la 24enne fino a 160 volte al giorno.
A cura di Giulia Ghirardi
Un uomo di 35 anni è stato arrestato dalla polizia locale con l’accusa di stalking ai danni della sua ex compagna, una 24enne di nazionalità italiana. L’uomo – che era già stato denunciato in precedenza dalla giovane per aver diffuso alcune sue foto intime senza consenso – aveva continuato nel tempo a mantenere comportamenti invasivi, arrivando a contattare la 24enne con messaggi e chiamate fino a 160 volte al giorno.

Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, la situazione sarebbe ulteriormente degenerata domenica scorsa, il 16 novembre, quando il 35enne si è presentato sotto l’abitazione della ragazza a Milano. L’uomo sarebbe rimasto nell’area per diverse ore, rivolgendole insulti e minacce in modo continuativo, attirando anche l’attenzione di alcuni residenti. La 24enne, allarmata da quanto stava accadendo, ha quindi contattato la centrale operativa della polizia locale, segnalando l'uomo e chiedendo l’intervento di una pattuglia.

Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno trovato l’uomo ancora presente davanti allo stabile della ragazza. A quel punto il 35enne è stato fermato in flagranza e successivamente arrestato. La vittima ha, inoltre, denunciato il danneggiamento della propria auto, parcheggiata sotto casa, che avrebbe riportato graffi e altre alterazioni compatibili con un atto intenzionale. Per questo, l’uomo sarà ora chiamato a rispondere delle accuse di stalking e danneggiamento.

