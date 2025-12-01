Perseguitava con minacce e insulti una donna conosciuta online: 56enne arrestato per stalking

Un uomo di 56 anni è finito agli arresti domiciliari per aver minacciato, insultato e stalkerato una donna conosciuta sui social e originaria di Bergamo.

Un 56enne, originario di Messina, è stato arrestato perché avrebbe perseguitato e stalkerato una donna di 55 anni, residente in provincia di Bergamo. Secondo quanto si apprende, i due si sarebbero conosciuti online, su una piattaforma social, e non si sarebbero mai incontrati di persona. Dopo lo scambio dei primi messaggi e commenti ad alcune foto, l'uomo avrebbe cominciato a molestare e importunare la donna con chiamate e messaggi insistenti, fino ad arrivare allo stalking. Le avrebbe inviato anche video modificati con l'intelligenza artificiale a tutte le ore del giorno e della notte.

Come riportato, nell'arco dei mesi, l'uomo avrebbe inoltre usato in più occasioni toni minacciosi, insulti e minacce nei confronti della donna, che alla fine esausta e spaventata, lo scorso 24 ottobre ha deciso di denunciare tutto ai carabinieri della stazione di Curno (Bergamo). Il 56enne è stato subito ammonito, ma nonostante questo ha continuato a perseguitare la donna, che è tornata nuovamente a denunciarlo.

Così il 25 novembre, su richiesta della Procura, il gip del Tribunale di Bergamo, in collaborazione con i carabinieri di Messina, ha disposto per l'uomo gli arresti domiciliari. I militari hanno immediatamente predisposto un servizio di vigilanza per monitorarne gli eventuali spostamenti. Ma già il giorno successivo il 56enne – riferisce una nota dell'Arma – è stato sorpreso mentre si allontanava da casa ed è stato arrestato per evasione.

L'evento, subito segnalato alla Procura bergamasca, ha portato quest'ultima a chiedere un aggravamento della prima misura, ottenuto nel pomeriggio del 29 e subito eseguito dai carabinieri di Messina, che hanno arrestato e accompagnato in carcere l'uomo.