L’ex compagna lo denuncia per maltrattamenti, lui la insulta e la minaccia di morte: 42enne arrestato

Alcuni giorni fa un 42enne era stato denunciato dall’ex compagna per una serie di episodi di violenza e maltrattamenti. Prima che potesse attivarsi la procedura del Codice Rosso, l’uomo si è presentato nell’abitazione della sorella di lei, dove si era trasferita, nella Bergamasca e l’ha minacciata di morte.

Immagine di repertorio

Un 42enne è stato arrestato lo scorso venerdì 7 novembre a Trescore Balneario (in provincia di Bergamo) dai carabinieri dopo aver insultato e minacciato di morte l'ex compagna. Pochi giorni prima, la donna lo aveva denunciato per alcuni episodi di violenza e maltrattamenti. Il 42enne si trova ora in carcere, a disposizione del giudice per le indagini preliminari che lo interrogherà nelle prossime ore.

Come riportato dal Corriere della Sera, lo scorso venerdì 7 novembre il 42enne, di nazionalità romena, si è presentato a Trescore Balneario presso l'abitazione della sorella della sua ex compagna. La donna, sua connazionale, si era trasferita lì da alcuni giorni. Dopo averlo lasciato, infatti, si era presentata alla caserma dei carabinieri per denunciare quell'uomo per botte e vessazioni. Denuncia che era stata trasmessa in Procura per la probabile attivazione del Codice Rosso, misura che avrebbe portato subito a un allontanamento precauzionale del 42enne.

Tuttavia, prima che la denuncia venisse presa in carico, il 42enne avrebbe dato in escandescenza, arrivando a insultare e minacciare di morte l'ormai ex compagna e tutte le persone presenti in quel momento a Trescore Balneario. Qualcuno ha chiamato il 112 e, in pochi minuti, i carabinieri del Comando Provinciale di Bergamo sono arrivati sul posto e hanno bloccato il 42enne.

Su disposizione della pm di turno in Procura, Carmen Santoro, il 42enne è stato trasferito in carcere. Nelle prossime ore l'uomo verrà interrogato dal gip e potrà fornire la sua versione dei fatti. In base a questo, il giudice dovrà decidere se convalidare il suo arresto e, in caso, scegliere la misura cautelare più adeguata da disporre.