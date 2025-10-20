Picchiata e trascinata per i capelli sull’asfalto dall’ex compagno: 21enne soccorsa da due passanti

Nella notte tra sabato 18 e domenica 19 ottobre, una ragazza di 21 anni sarebbe stata minacciata, picchiata e trascinata per i capelli sull’asfalto dall’ex fidanzato. La ragazza ha inoltre confermato una serie di violenze risalenti all’ultimo anno. L’uomo è stato arrestato.

Immagine di repertorio

Minacciata, picchiata e trascinata per i capelli sull'asfalto. La vittima della tragica vicenda è una ragazza di 21 anni residente a Como maltrattata dall'ex compagno in un parcheggio, nella notte tra sabato 18 e domenica 19 ottobre. In Questura, è emerso che il ragazzo era già stato denunciato per episodi analoghi, sempre nei confronti della stessa ragazza. Per queste ragioni, è stato arrestato per maltrattamenti e lesioni e denunciato in stato di libertà per la guida in stato di ebbrezza alcolica.

La ricostruzione della vicenda

Erano le 2 e mezza di notte di domenica 19 ottobre quando, durante un giro notturno di controllo, la polizia di Como ha notato richieste di aiuto di alcune persone in via Canturina. I passanti indicavano una ragazza a terra dolorante e un uomo, identificato poi come il 25enne responsabile dell'aggressione alla ex. Non appena si è reso conto dell'arrivo della polizia, l'uomo è salito sulla sua auto per fuggire. Nonostante la velocità, è poi stato fermato dagli agenti.

Nel frattempo, la ragazza è stata soccorsa all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Stando a quanto ricostruito, l'uomo l'avrebbe pesantemente minacciata, picchiata e trascinata dai capelli sull'asfalto. La versione è stata confermata da alcuni testimoni, intervenuti in aiuto della giovane dopo aver sentito le sue urla disperate.

Il 25enne era già stato denunciato

Oltre all'episodio, una volta arrivata in ospedale, la ragazza avrebbe confermato una lunga serie di violenze e maltrattamenti pregressi risalenti all'ultimo anno. Tra l'altro, in questura è emerso che il 25enne era già stato denunciato per episodi analoghi nei suoi confronti, oltre che trascorsi e pendenze penali e di polizia.

A seguito di quanto ricostruito, la polizia di Como ha arrestato l'uomo per maltrattamenti e lesioni e denunciato in stato di libertà per aver guidato l'auto sotto l'effetto di alcolici.