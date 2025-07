Violenta e picchia a sangue la compagna a Varese, i carabinieri lo fermano: arrestato un 36enne

I Carabinieri di Varese hanno arrestato un 36enne che nella notte di lunedì ha violentato e picchiato la compagna in casa. La donna si trova ancora ricoverata all’ospedale, mentre l’uomo è stato arrestato e si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip.

Foto di repertorio

Lunedì notte i carabinieri della sezione investigativa della compagnia di Varese sono intervenuti nell'appartamento di una coppia e hanno fermato un uomo di 36 anni che stava violentando la compagna, una donna sua coetanea. Al loro arrivo, i militari si sarebbero trovati davanti a una scena interamente contaminata di sangue. La vittima è stata portata all'ospedale di Circolo di Varese, dove al momento è ricoverata in gravi condizioni. Sia lei che il compagno si rifiutano di parlare agli inquirenti e l'uomo, arrestato per violenza sessuale, si è rifiutato di rispondere alle domande del giudice.

Tutto è successo nella notte tra lunedì 21 e martedì 22 luglio. L'allarme alle forze dell'ordine è scattato su segnalazione. Secondo alcune indiscrezioni, sarebbero stati i vicini a chiamare il numero unico per le emergenze, il 112, allarmati dalle grida della donna. Arrivati sul posto dell'accaduto, i militari si sarebbero trovati davanti, secondo gli inquirenti, una scena "interamente contaminata da materiale biologico", cioè sangue. Il 36enne è stato arrestato per violenza sessuale in quasi flagranza ed è stato sentito dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese, Niccolò Bernardi. L'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere e il gip ha confermato la misura cautelare in carcere.

La donna è stata portata in gravissime condizioni all'ospedale di Circolo di Varese, dove si trova ancora ricoverata a distanza di giorni. Per il momento si è rifiutata di parlare con gli inquirenti dell'accaduto.