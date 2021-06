in foto: Immagine di repertorio

Violento impatto tra auto e moto a Villasanta, in provincia di Monza e Brianza, questo pomeriggio. A rimanere coinvolto in gravi condizioni nell'incidente è un centauro di 20 anni, che ora sta lottando tra la vita e la morte in ospedale. Stando alle primissime informazioni, l'incidente è avvenuto verso le 17.30 in via Matteucci nel paese brianzolo. Qui il 20enne era in sella alla sua moto quando, per cause ancora da accertare, è andato a schiantarsi contro un'auto che in quel momento arrivava nella direzione opposta. Lo scontro è stato violento: il ragazzo infatti è caduto dalla moto e ha pestato la testa sull'asfalto.

Ricoverato in gravi condizioni per gli importanti traumi riportati dalla caduta

Subito è scattata la macchina dei soccorsi: sul posto sono intervenuti i paramedici e i medici del 118 che hanno cercato di stabilizzare il ragazzo sul posto prima del trasporto d'urgenza in ospedale al San Gerardo di Monza in codice rosso dove è stato ricoverato in gravi condizioni a causa degli importanti traumi che ha riportato dalla caduta. Le sue condizioni restano stabili: nelle prossime ore si scoprirà se sarà fuori pericolo. Risulterebbe illeso invece l'automobilista. Intanto le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità: resta infatti ancora da capire se è stato violata qualche norma del codice stradale. Le indagini in corso forniranno ulteriori particolari nelle prossime ore. Sul luogo dell'incidente è intervenuta anche la polizia locale di Villasanta per tutti i rilievi del caso e per regolare il traffico.