Viene travolto da un’auto mentre cammina a San Colombano al Lambro: muore un uomo Nel pomeriggio giovedì 3 marzo un uomo ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto mentre camminava per la vie a San Colombano al Lambro, in provincia di Milano.

A cura di Giorgia Venturini

Nulla sono serviti i tentativi di rianimare un anziano di 89 anni morto ieri pomeriggio giovedì 3 marzo dopo essere stato investito mentre camminava nel tratto urbano della provinciale 23 a San Colombano al Lambro, in provincia di Milano. Il tragico incidente è successo attorno a mezzogiorno. Subito è scattata la chiamata ai soccorsi.

Inutili i tentativi di salvargli la vita

Sul posto si sono precipitati i medici e i paramedici del 118 in eliambulanza: le sue condizioni di salute erano apparse fin da subito molto critiche. L'uomo ha riportato infatti gravi traumi alla testa, al torace e importanti lesioni anche alle gambe. Immediatamente è stato trasportato con la massima urgenza in elicottero al Policlinico San Matteo di Pavia. Purtroppo per lui sono stati inutili i tentativi di rianimarlo: è morto poco dopo l'arrivo in ospedale. Anche il conducente dell'auto che ha investito l'anziano è stato traportato in ospedale a Lodi dato che i sanitari lo hanno trovato in un evidente stato di shock. Intanto tutti ora piango la vittima: si tratta del 89enne Franco Gibelli. L'anziano in paese era molto conosciuto per aver gestito diversi locali di intrattenimento della zona. A breve verranno celebrati i funerali. Intanto sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine, al lavoro per cercare di ricostruire quanto accaduto e capire eventuali responsabilità dell'incidente.

Uomo muore in un incidente nel Bresciano

Lo scorso 28 febbraio, altro tragico incidente a Odolo, comune in provincia di Brescia. Qui un uomo è morto dopo essersi schiantato con la sua auto contro il guardrail. Per il momento non è chiaro cosa possa aver causato l'incidente. Sul posto oltre al personale sanitario del 118 anche le forze dell'ordine intervenute per tutti i rilievi del caso. Nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario, per l'uomo non c'è stato nulla da fare.