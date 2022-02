Attraversa la strada insieme a un amico e viene travolto da un’auto: morto 31enne Incidente stradale a Monza: ieri sera, un uomo di 31 anni è stato travolto da un’auto mentre attraversava la strada con un amico. Il conducente dell’auto sarebbe poi fuggito.

A cura di Ilaria Quattrone

Ancora un tragico incidente stradale in Lombardia. Nella serata di ieri, mercoledì 9 febbraio, è stato ucciso un ragazzo di 31 anni. È successo a Monza al confine con Concorezzo. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118: il 31enne è morto poco dopo l'arrivo in ospedale. Sono intervenute anche le forze dell'ordine per svolgere tutti i rilievi del caso e ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

È stato sbalzato per diversi metri

Il 31enne è di Melegnano, comune in provincia di Milano. Secondo una prima ricostruzione, stava attraversando la strada con un suo amico quando è stato investito: è stato sbalzato per diversi metri per poi cadere. Le ferite riportate erano quindi molto gravi. Quando i soccorsi sono intervenuti, il ragazzo era già in arresto cardiocircolatorio. I medici del 118, arrivati in codice rosso, lo hanno trasferito all'ospedale San Gerardo di Monza con le manovre di rianimazione in corso. È poi morto poco dopo il ricovero.

Il conducente non si sarebbe fermato

Sembrerebbe invece illeso invece l'amico che si trova. Sulla base di quanto riportato dal giornale Monza Today, il conducente che ha investito il ragazzo non si è fermato. La sua auto è stata rintracciata poco dopo dai carabinieri di Monza. Si cercherà quindi di capire perché sia scappato e accertare le responsabilità.

Altro incidente stradale, morto un uomo di 43 anni

Solo alcuni giorni fa, un altro uomo è morto mentre era in sella alla sua moto: il 43enne si è scontrato contro un'auto all'incrocio tra viale Lombardia e via San Maurizio al Lambro. Il centauro è stato trasferito in ospedale dove è morto poco dopo. Anche la donna che si trovava alla guida dell'auto è stata portata in ospedale, ma in condizioni meno gravi. Sul posto le forze dell'ordine per gli accertamenti di rito.