Viene travolto da un furgone mentre attraversa la strada: è morto l’ex primario Tommaso Pignataro Tommaso Pignataro è morto questa mattina, giovedì 5 ottobre, all’ospedale Niguarda di Milano. L’82enne era stato investito tre giorni prima da un furgone mentre attraversava via Palmanova sulle strisce pedonali.

A cura di Enrico Spaccini

Tommaso Pignataro (foto da LinkedIn)

È morto Tommaso Pignataro, l'82enne che lo scorso lunedì, 2 ottobre, è stato travolto da un furgone Ford Transit in via Palmanova a Crescenzago (Milano). I medici dell'ospedale Niguarda hanno dichiarato il suo decesso questa mattina, giovedì 5 ottobre, dopo tre giorni di coma. Pignataro, ex primario del reparto di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva al Fatebenefratelli, lascia la moglie e due figli.

La dinamica dell'incidente

Stando a quanto ricostruito finora, l'82enne stava attraversando all'altezza del civico 133 di via Palmanova sulle strisce pedonali quando è stato investito da un Ford Transit. L'impatto è avvenuto intorno alle 9:30 e Pignataro è stato sbalzato per diversi metri, finendo sull'asfalto al centro del simbolo che indica il limite di 30 chilometri orari. Alla guida del furgone c'era un uomo di 66 anni di origine dominicana, che ora dovrà rispondere di omicidio stradale.

Pochi minuti più tardi sono arrivati sul posto i soccorsi del 118. I sanitari lo hanno stabilizzato e trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano. Le sue condizioni sono apparse subito critiche ed era entrato in coma.

Il decesso dopo tre giorni di ricovero

Pignataro è stato ricoverato per tre giorni. Nella mattinata di giovedì, però, i medici hanno dovuto constatarne il decesso. L'82enne era un medico. Iscritto all'albo negli anni Sessanta, era ormai in pensione.

Per diversi anni è stato primario del reparto di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano, incarico che ha lasciato nel 2007. Pignataro lascia la moglie, con la quale viveva nella vicina via Ronchi in zona Udine, e due figli.