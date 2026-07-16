Viene travolta in bici da un’auto a Gussago: Alma Benaglia muore in ospedale dopo quasi un mese

Alma Benaglia è deceduta all’ospedale Civile di Brescia il 7 luglio, quasi un mese dopo l’incidente a Gussago. Lo scorso 11 giugno la donna stava attraversando una rotatoria con la sua bicicletta, quando un’auto l’ha travolta e scaraventata a terra.

Alma Benaglia

È deceduta in ospedale Alma Benaglia, la donna che lo scorso 11 giugno era stata travolta da un'auto mentre pedalava in sella alla sua bicicletta a Gussago (in provincia di Brescia). L'84enne, residente non lontano dal luogo dell'incidente, era stata scaraventata a terra e aveva riportato lesioni gravissime. I sanitari l'avevano trasportata con la massima urgenza all'ospedale Civile di Brescia, dove lo scorso martedì 7 luglio è stata dichiarata deceduta. Intanto, continuano gli accertamenti della polizia locale sulla dinamica e le responsabilità dello schianto.

Stando a quanto ricostruito finora, Benaglia si trovava con la sua bicicletta nei pressi della rotatoria di Gussago tra via Manzoni e via Richiedei. L'84enne avrebbe attraversato la rotonda ma, quando ormai era quasi arrivata dall'altra parte della strada, un'auto condotta da un uomo residente a Brescia l'aveva urtata scaraventandola sull'asfalto. Quando i sanitari del 118 erano arrivati sul posto, le condizioni di Benaglia apparivano critiche. L'anziana era stata trasportata con la massima urgenza all'ospedale Civile di Brescia, dove è rimasta ricoverata per quasi un mese. Pare che negli ultimi giorni ci fossero alcuni segnali di miglioramento, ma poi il 7 luglio i medici hanno dovuto constatare il suo decesso.

Gli accertamenti su quanto accaduto sono stati affidati agli agenti della polizia locale, che dovranno accertare la dinamica e individuare eventuali responsabilità, in particolare da parte del conducente dell'auto. Nel frattempo, lo scorso venerdì presso la chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta di Gussago è stato celebrato il funerale di Benaglia. "Sei stata e sarai un prezioso riferimento per tutti noi", hanno dichiarato i figli della donna.