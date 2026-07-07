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Ciclista travolta da un camion a Milano, è morta Laura Ghirardi: guidatore denunciato per omicidio stradale

È Laura Ghirardi la ciclista 67enne morta in centro a Milano dopo essere stata investita da un camion. Il conducente del mezzo, risultato negativo all’alcoltest, è stato denunciato in stato di libertà per omicidio stradale.
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A cura di Giulia Ghirardi
Foto di repertorio
Foto di repertorio

Si chiamava Laura Ghirardi la ciclista di 67 anni che ha perso la vita questa mattina, martedì 7 luglio, in centro a Milano dopo essere stata investita da un camion. Il conducente del mezzo, un italiano di 33 anni risultato negativo all'alcoltest, è stato denunciato in stato di libertà per omicidio stradale.

La dinamica dell'incidente

Secondo quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente si sarebbe verificato poco prima delle ore 13:00 all'incrocio tra via Giovanni Gattamelata e via Bartolomeo Colleoni, poco lontano da Citylife, quando il camion ha investito Ghirardi che si trovava in sella alla sua bicicletta.

L'allarme è stato immediato e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 inviati da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) a bordo di un'automedica e di un'ambulanza in codice rosso (con la massima urgenza). La 67enne è stata quindi trasportata all'ospedale Niguarda con manovre di rianimazione in corso, ma è deceduta poco dopo il ricovero.

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Nel frattempo, le forze dell'ordine hanno avviato tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Al momento sembra che il camion sia arrivato da via Colleoni e abbia svoltato a destra all'incrocio con via Gattamelata prima di investire la ciclista. Non è ancora chiaro, però, se la bicicletta si trovasse sulle strisce pedonali o viaggiasse a fianco del mezzo pesante, dotato di sensore per angolo cieco.

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