Incidente in viale Papiniano a Milano, scooter travolto da un fuoristrada: morta una ragazza di 23 anni

Una 23enne è morta nella notte di venerdì 3 luglio a seguito di un incidente stradale a un incrocio in viale Papiniano a Milano. La ragazza viaggiava in sella allo scooter quando, forse per una mancata precedenza, è stata travolta da un fuoristrada.

Foto di repertorio

Una 23enne è morta nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 luglio a seguito di un incidente stradale tra viale Papiniano e via Sant'Agostino in zona Solari a Milano avvenuto intorno alle 2:30. Stando a quanto emerso, la giovane viaggiava in sella al suo scooter quando, forse a causa di una mancata precedenza, si è scontrata con un fuoristrada condotto da un 71enne. La ragazza è stata soccorsa con la massima urgenza, ma è deceduta a causa delle gravi lesioni riportate. L'automobilista è stato sottoposto agli accertamenti sull'assunzione di alcol e sostanze stupefacenti ed è risultato negativo.

Le forze dell'ordine sono ancora al lavoro per accertare la dinamica di quanto accaduto. Stando a quanto ricostruito finora, la 23enne proveniva da piazza Sant'Agostino ed era diretta verso via Modestino con lo scooter quando è arrivata all'incrocio con viale Papiniano. In quel momento l'impianto semaforico era spento, in modalità lampeggiante. Stando a quanto emerso finora dagli accertamenti, la ragazza non avrebbe dato la precedenza a un veicolo che arrivava da destra, in particolare un fuoristrada guidato da un 71enne. Il Suv ha colpito lo scooter con la parte anteriore su una fiancata, facendo sbalzare la giovane motociclista sull'asfalto.

A chiamare i soccorsi sarebbe stato lo stesso 71enne. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto un'ambulanza e un'auto medica. I sanitari hanno trovato la 23enne in condizioni gravissime e in arresto cardiaco. Trasportata con la massima urgenza al Policlinico, è deceduta intorno alle 3:30. Il 71enne è stato sottoposto agli accertamenti di rito sull'assunzione di alcol e sostanze stupefacenti, ed è risultato negativo. Sono ancora da accertare anche le velocità di marcia dei due mezzi coinvolti.