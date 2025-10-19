Viene portato in pronto soccorso per un dolore al braccio e distrugge la sala d’attesa: 35enne arrestato

I carabinieri hanno arrestato un 35enne per danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio. Ieri, sabato 18 ottobre, l’uomo avrebbe danneggiato il pronto soccorso dell’ospedale di Vigevano (Pavia) perché spazientito dall’attesa.

Un medico del pronto soccorso di Vigevano si difende con una sedia dal 35enne (foto da Facebook)

Un 35enne è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio. Stando a quanto ricostruito, nella giornata di ieri, sabato 18 ottobre, l'uomo avrebbe danneggiato la sala d'attesa del pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano (in provincia di Pavia) dove era stato trasportato da un'ambulanza per dolori a un braccio già ingessato. Medici e infermieri si sono dovuti rifugiare nell'ufficio accettazione, mentre i pazienti sono stati fatti evacuare. Gli accessi al pronto soccorso sono rimasti bloccati per alcune ore.

L'episodio si è verificato intorno alle 15 del 18 ottobre all'ospedale di Vigevano. Un 35enne, di nazionalità marocchina e già noto alle forze dell'ordine, era stato accompagnato al pronto soccorso da un'ambulanza, chiamata da suoi parenti, perché dolorante a un braccio già ingessato e perché in stato di agitazione. Una volta arrivato, è stato fatto accomodare in sala d'attesa, dove il personale sanitario gli ha spiegato che avrebbe dovuto attendere il suo turno e dare la precedenza ai pazienti più gravi.

Ad un certo punto, però, il 35enne si sarebbe spazientito. Avrebbe iniziato a colpire la vetrata che separa la sala d'attesa all'area per il triage con la testa e con lo stesso braccio ingessato, danneggiandola. I presenti sono stati fatti evacuare per precauzione, mentre medici e infermieri si sono chiusi nell'ufficio accettazione. Qualcuno avrebbe usato anche lo spray al peperoncino nel tentativo di fermarlo.

Alla fine, il 35enne è stato bloccato e tratto in arresto dai carabinieri per danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio. Portato nella camera di sicurezza dei militari, domani, lunedì 20 ottobre, comparirà davanti al giudice del Tribunale di Pavia per l'udienza per direttissima. Nel frattempo, il direttore di Asst Pavia e il direttore del pronto soccorso di Vigevano hanno eseguito un sopralluogo per valutare l'entità dei danni.