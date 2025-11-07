Prende a pugni l’autista dell’autobus e gli frattura il naso perché la porta non si apre: denunciato un 18enne

I carabinieri hanno denunciato un 18enne di Travedona-Monate (Varese) per lesioni personali a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Il ragazzo avrebbe minacciato e picchiato l’autista dell’autobus dopo essersi lamentato del malfunzionamento di una delle porte del mezzo.

Foto di repertorio

Un ragazzo da poco maggiorenne è stato denunciato dai carabinieri per lesioni personali a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio a Travedona-Monate (in provincia di Varese). Stando a quanto ricostruito, sarebbe stato lui nella giornata di ieri, giovedì 6 novembre, ad aggredire un autista di Autolinee Varesine colpendolo con numerosi pugni fino a fratturargli il naso mentre altri due giovani lo trattenevano per impedirgli di difendersi. La vittima del pestaggio, medicata in ospedale, ha rimediato anche una frattura al metacarpo della mano destra e una ferita lacero-contusa al labbro.

L'episodio si è verificato nel primo pomeriggio del 6 novembre a bordo di una corsa scolastica partita dalle scuole superiori di Gavirate e diretta a Osmate. Mentre si trovavano ancora nel piazzale degli istituti, l'autista era al telefono con l'officina per cercare di risolvere un malfunzionamento della porta posteriore del mezzo. A quel punto, un giovane, un 18enne italiano residente a Travedona-Monate, si sarebbe avvicinato a lui e, dopo averlo insultato, lo avrebbe minacciato di “spaccargli la faccia” e di “andarlo a prendere con gli amici".

L'autobus era poi riuscito a partire. Arrivato all'altezza della fermata di Travedona, il 18enne si sarebbe di nuovo avvicinato al conducente e, mentre due complici lo trattenevano, lo avrebbe colpito con diversi pugni al volto. In soccorso dell'autista sono intervenuti alcuni passeggeri e i gestori di un locale vicino. L'uomo è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Cittiglio, dove i medici gli hanno diagnosticato una frattura del naso, una ferita lacero-contusa al labbro e una frattura al metacarpo della mano destra. La prognosi è di 30 giorni in totale.

Nel frattempo, i carabinieri hanno identificato i responsabili dell'aggressione grazie alle testimonianze dei presenti e all’analisi delle convalide dei biglietti. Il 18enne è stato denunciato per lesioni personali a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Autolinee Varesine con una nota ha annunciato che si costituirà parte civile nel procedimento penale.