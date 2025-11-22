Prende a pugni la capotreno che gli aveva chiesto il biglietto: arrestato un passeggero a Como

Il passeggero, 33 anni, è stato subito arrestato per violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Viaggiava su un convoglio partito da Milano Porta Garibaldi e diretto a Como.

Ha aggredito con pugni al volto la capotreno che gli aveva appena chiesto il biglietto. È successo nella prima serata di ieri, venerdì 21 novembre, a bordo di un treno partito dalla stazione di Milano Porta Garibaldi e diretto a Como: qui un uomo, 33 anni, è stato subito rintracciato e arrestato con l'accusa di violenza e lesioni ai danni di un pubblico ufficiale.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia ferroviaria il 33enne viaggiava a bordo di un treno partito dalla stazione di Milano Porta Garibaldi. Quando la capotreno gli ha chiesto il biglietto durante i controlli di routine il passeggero, però, ha reagito con inaudita violenza, prima inveendo e poi sferrandole un pugno direttamente al volto.

L'addetta ha quindi immediatamente contattato le forze dell'ordine e nel prosieguo del viaggio, pur mantenendosi a distanza di sicurezza e dolorante per le ferite, lo ha tenuto sotto controllo fino all'arrivo nella stazione di Como San Giovanni, dove il passeggero è stato arrestato dagli agenti: risulta avere numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, contro la persona, nonché condanne per violenza, resistenza e minacce a pubblico ufficiale, lesioni personali e rapina.

La capotreno aggredita, nel frattempo, è stata medicata e dimessa dall'ospedale di Como con una prognosi di 10 giorni. Il pugno le è purtroppo costato un pesante ematoma al volto, e una profonda ferita al labbro.