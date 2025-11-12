Il medico gli chiede di aspettare, lui lo minaccia di morte e gli devasta lo studio con un sasso da 6 chili

Lo studio medico pubblico di Mesenzana (Varese) è stato distrutto lo scorso 10 novembre da un paziente con un sasso da 6 chili. Il 50enne si sarebbe infuriato dopo che il dottore gli aveva chiesto di aspettare per la visita.

Immagine di repertorio

Un 50enne è stato denunciato lo scorso lunedì 10 novembre per minacce ai danni del medico di famiglia e danneggiamenti contro il suo ambulatorio. Stando a quanto ricostruito, il paziente si era recato presso lo studio pubblico del dottore a Mesenzana (in provincia di Varese) e, pretendendo di essere ricevuto, ha preso una pietra da circa sei chili di peso e l'ha usata per sfondare il triplo vetro dell'ambulatorio. Una volta dentro, ha distrutto il computer e tutto quello che gli capitava a tiro. Il sindaco del paese, Alberto Rossi, ha dichiarato di star valutando di "posizionare grate in metallo a protezione delle vetrate".

L'episodio si è verificato nel pomeriggio del 10 novembre nello studio medico pubblico che si trova in uno degli spazi ricavati in Comune e che, quindi, fa parte del palazzo municipale. Il 50enne si sarebbe presentato in preda ai dolori per un mal di denti, chiedendo di essere ricevuto dal dottore che in quel momento stava compiendo un consulto telefonico con un altro paziente.

Il medico gli avrebbe, dunque, fatto segno di attendere. Poco dopo, come immortalato dalle telecamere di sorveglianza, il 50enne ha afferrato un sasso di sei chili e lo ha usato per sfondare il triplo vetro dell’ambulatorio gridando "Ti ammazzo". Temendo per la propria incolumità, il dottore è uscito di corsa e ha chiamato il 112. Nel frattempo, il paziente è entrato nell’ambulatorio dalla finestra distrutta e si è scagliato contro il computer e la stampante, arrivando anche a ferirsi nel trambusto.

Arrivati sul posto, i carabinieri della Stazione di Luino hanno raccolto la denuncia per minacce e danneggiamenti. "Sto valutando di posizionare grate in metallo a protezione delle vetrate e delle finestre del Municipio", ha dichiarato il sindaco Rossi: "Spero che ci siano pene certe e risposta ferme da parte delle istituzioni per fatti come questi".