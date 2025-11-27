Accusa il medico che lo sta visitando di essere “poco professionale” e lo prende a pugni: 24enne denunciato

Il 24enne era andato in ospedale a Como dopo un incidente con il monopattino. Durante la visita, avrebbe preso a pugni e spintoni il medico accusandolo di essere “poco professionale”.

Un 24enne è stato denunciato dalla polizia di Stato di Como per interruzione di pubblico servizio e per percosse. Stando a quanto ricostruito dalle indagini, il giovane si era recato nella serata di martedì 25 novembre all'ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia in seguito a un incidente con il monopattino. Durante la visita, però, avrebbe preso a pugni e spintoni un medico perché, a suo dire, avrebbe avuto un atteggiamento "poco professionale".

L'episodio si è verificato intorno alle 20 del 25 novembre, quando alla Questura di Como è arrivata una segnalazione tramite il Pulsante Rosso, l'allarme anti-violenza installato nei presidi ospedalieri per allertare istantaneamente le forze dell’ordine in caso di aggressione. Una Volante della polizia di Stato è stata inviata all'ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, dove gli agenti hanno iniziato subito ad ascoltare il personale sanitario.

Stando a quanto emerso dalle varie testimonianze, il 24enne, italiano e residente a Valbrona, si era presentato in pronto soccorso dopo essere rimasto coinvolto in un incidente con il suo monopattino e, all'improvviso, si sarebbe scagliato contro il medico che lo stava visitando. Lo stesso giovane avrebbe, poi, ammesso di aver colpito il dottore con pugni e spintoni, accusandolo di aver avuto nei suoi confronti un atteggiamento poco professionale.

Condotto in Questura, il 24enne è stato sottoposto ad alcuni accertamenti, al termine dei quali sono emersi precedenti a suo carico per resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane è stato, infine, denunciato per interruzione di pubblico servizio e per percosse, ma la Divisione Anticrimine sta ancora valutando se e quali ulteriori provvedimenti amministrativi adottare.