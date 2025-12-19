Sferra calci e pugni a un infermiere che lo scopre mentre ruba dal carrello dei pasti: 28enne arrestato

I fatti si sono verificati qualche giorno fa all’Ospedale Civile di Brescia. Per il 28enne, di origine brasiliana e irregolare sul territorio nazionale, si sta anche procedendo all’espulsione e al rimpatrio nel suo Paese.

Un uomo di 28 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Brescia per aver aggredito un infermiere che lo aveva sorpreso mentre rubava cibo dal carrello dei pasti per gli altri pazienti. Secondo quanto si apprende i fatti si sarebbero verificati pochi giorni fa all'interno dell'Ospedale Civile di Brescia. Il 28enne era stato ricoverato dopo che un'ambulanza gli aveva prestato soccorso in strada, dove si trovava in stato confusionale.

Sempre da quanto si apprende il 28enne, una volta giunto in ospedale e sottoposto alle prime cure, sarebbe stato poi visto aggirarsi lungo i corridoi della struttura mentre si avvicinava al carrello del cibo. Un infermiere lo avrebbe notato e rimproverato, spiegando lui che non poteva sottrarre i pasti di nascosto. Il 28enne ha dato in escandescenze e avrebbe sferrato calci e pugni all'infermiere intervenuto.

Sul posto sarebbero giunti, poco dopo, anche gli agenti della polizia che hanno provveduto a fermare l'uomo, arrestato poi con l'accusa di lesioni personali a personale sanitario. Inoltre, dai controlli di polizia, è emerso che il 28enne, di origine brasiliana, fosse anche irregolare sul territorio nazionale, per questo il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, avrebbe emesso nei suoi confronti un ordine di allontanamento così da poter procedere all'espulsione dall’Italia con accompagnamento nel Paese di provenienza.