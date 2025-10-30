Si spoglia sul piazzale della stazione e molesta una 23enne: la madre della ragazza lo blocca con lo spray

Una 23enne sarebbe stata approcciata da un giovane al piazzale della stazione Como San Giovanni che davanti a lei si sarebbe denudato. La madre della ragazza lo ha bloccato con lo spray al peperoncino e il 28enne è stato arrestato dalla polizia.

Un 28enne è stato arrestato nella serata di ieri, mercoledì 29 ottobre, per resistenza e violenza a pubblico ufficiale dagli agenti della Questura di Como e denunciato per atti osceni e ubriachezza molesta. Stando a quanto ricostruito, nei pressi della stazione di Como San Giovanni il giovane si sarebbe denudato davanti a una 23enne cercando un contatto con lei, ma è stato allontanato dalla madre della ragazza che gli ha spruzzato contro uno spray al peperoncino che teneva nella borsa. Raggiunto dai poliziotti, il 28enne avrebbe provato a opporsi all'arresto e avrebbe provato ad aggredirli anche una volta condotto negli uffici della Questura.

L'episodio è avvenuto intorno alle 22:30 del 29 ottobre alla stazione di Como San Giovanni. Una ragazza di 23 anni e sua madre 53enne stavano aspettando l'autobus che le avrebbe riportate a Roma dopo una vacanza, quando sarebbero state approcciate dal 28enne visibilmente ubriaco. Il giovane, di nazionalità marocchina e con permesso di soggiorno spagnolo, poco prima aveva litigato con un connazionale e, dopo essersi avvicinato alla 23enne, si sarebbe spogliato mostrandole le parti intime.

A quel punto, la 53enne avrebbe estratto dalla borsa uno spray urticante e lo avrebbe azionato nella direzione del 28enne per farlo allontanare. Dopodiché, ha chiamato il 112 chiedendo l'intervento della polizia. All'arrivo degli agenti, il 28enne era steso a terra sul piazzale della stazione che gridava. Il giovane avrebbe aggredito gli agenti e, una volta condotto in Questura, per un paio d'ore avrebbe provato a colpirli con calci.

Alla fine, il 28enne è stato dichiarato in arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, mentre le due donne lo hanno denunciato per atti osceni e ubriachezza molesta. Il pubblico ministero di turno ha disposto il processo con rito direttissimo, mentre l’Ufficio Immigrazione ha avviato le pratiche per l’emissione di un provvedimento di allontanamento definitivo dal territorio nazionale.