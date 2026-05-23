Ragazza di 17 anni fuori controllo afferra per il collo un agente di polizia a Como: arrestata

L’episodio si è verificato in via Zezio a Como nel primo pomeriggio di giovedì 21 maggio. La 17enne prima ha chiamato la polizia e poi si è scagliata contro gli agenti intervenuti. Uno lo avrebbe afferrato al collo. Arrestata e portata al Beccaria.

Una ragazza di 17 anni è stata arrestata dagli agenti della Polizia di Stato per essersi scagliata contro di loro con calci, pugni e sputi. È stata quindi portata nel carcere Beccaria di Milano per resistenza, violenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento.

Tutto è iniziato alle 14 di giovedì 21 maggio a Como. Secondo quanto si apprende, gli agenti sarebbero giunti in via Zezio, a seguito della richiesta da parte della 17enne di voler riprendere i propri oggetti personali dall’abitazione del padre.

Però appena vista giungere la pattuglia sul posto, la ragazza avrebbe iniziato – senza un reale motivo – a insultare gli agenti, passando poi alle vie di fatto con sputi, calci e spintoni.

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Dato l’atteggiamento aggressivo della giovane, gli agenti l’hanno assicurata all’interno dell’auto di servizio per portarla in Questura. Ma anche durante il tragitto, ha iniziato a colpire il divisorio dell’auto rompendolo e afferrando uno degli agenti per il collo mentre la macchina era in movimento.

In Questura avrebbe continuato ad avere un comportamento violento e aggressivo, insultando gli agenti e continuando a colpirli. Dagli accertamenti sono emersi a suo carico diversi precedenti di polizia.

I due agenti coinvolti hanno avuto entrambi 7 giorni di prognosi, riportando escoriazioni e graffi su volto e braccia.