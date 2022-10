Venerdì i funerali di Sofia, la ragazza morta nell’incidente stradale insieme a Francesco I funerali di Sofia Mancini, la 20enne rimasta vittima di un incidente stradale insieme all’amico, il 24enne Francesco D’Aversa, si terranno venerdì 28 ottobre alle 15 nella chiesa di Albaré, a Costermano.

A cura di Giorgia Venturini

Sofia Mancini e Francesco D’Aversa

È stata riconsegnata alla famiglia la salma di Sofia Mancini, la 20enne rimasta vittima di un incidente stradale insieme all'amico, il 24enne Francesco D’Aversa, dopo una serata trascorsa in discoteca. Il ragazzo stava riaccompagnando a casa Sofia a Costermano (Verona) quando, per motivi ancora da accertarsi, l'auto è uscita di strada e si è ribaltata.

I corpi dei due giovani sono stati trovati due giorni dopo. Dopo l'autopsia, la Procura ha dato ora il via libera per la sepoltura. I funerali di Sofia si terranno venerdì 28 ottobre alle 15 nella chiesa di Albaré, a Costermano.

A qualche giorno di distanza si sta cercando di ricostruire ancora nel dettaglio cosa sia successo ai due giovani. I due giovani si conoscevano da pochi giorni e martedì notte erano insieme dopo una serata trascorsa nella discoteca "Amen" di Verona, alle Torricelle.

Si attendono i risultati dell'autopsia

Alcuni particolari potranno essere svelati con i risultati degli esami dell'autopsia. Al momento certo è che l'auto è stata trovata da un addetto autostradale: la vettura era nascosta dalla vegetazione e per questo motivo gli altri automobilisti non l'hanno vista. A trovare l'auto la mattina di giovedì 20 ottobre è stato un addetto autostradale. La giovane è stata subito identificata grazie ai documenti che aveva con sé. Per il ragazzo è stato necessario più tempo.

Il ricordo dei famigliari

A raccontare cosa sia successo è stato anche il cognato di Francesco D'Aversa: "Sabato ha telefonato alla madre, dicendole che aveva incontrato una persona bellissima, che le piaceva tantissimo e che poi gliela avrebbe fatta conoscere".

Alfonso Dolgetta, marito di una delle sorelle, ha raccontato chi era il 24enne: i suoi sogni e le sue speranze: "Francesco era straordinario, il mondo si è impoverito con la sua perdita, perché come lui non ce ne sono più: volenteroso, generoso, lavoratore, onesto, disponibile, aveva tutte le qualità". Si resta in attesa ora di sapere il giorno dei funerali di Francesco D'Aversa.