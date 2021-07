Varenna, autobus pieno di ragazzini prende fuoco in galleria: nessun ferito grave Un autobus pieno di ragazzini diretti a un campo estivo ha preso fuoco nella galleria Fiumelatte sulla statale 36 all’altezza di Varenna, nel Lecchese. Nessuna delle persone a bordo ha riportato gravi ferite: sei ragazzi tra i 14 e i 16 anni sono stati soccorsi in codice verde. La strada è stata chiusa e poi riaperta dopo essere stata messa in sicurezza.

A cura di Simona Buscaglia

L’autobus incendiato a Varenna (foto di Vigili del Fuoco)

Questa mattina poco dopo le 9 un autobus pieno di ragazzini diretti a un campo estivo ha preso fuoco per cause da accertare nella galleria Fiumelatte sulla strada statale 36, all’altezza di Varenna, in provincia di Lecco. Nessuna delle persone a bordo è fortunatamente rimasta ferita in modo grave: l'Azienda regionale emergenza urgenza aveva segnalato inizialmente solo interventi in codice verde per nove ragazzi tra i 14 e i 16 anni: in seguito i ragazzi visitati sul posto sono passati a sei. Sul posto sono intervenute tre ambulanze, un’automedica, la Polizia stradale e i vigili del fuoco di Lecco, che stanno lavorando per mettere in sicurezza la galleria. La strada statale 36 era stata chiusa in direzione nord e il traffico deviato sulla Sp72 Abbadia e a Bellano, ma è stata riaperta dopo l'intervento dei vigili del fuoco.

L'autista ha messo in salvo tutti prima che scoppiasse l'incendio

Stando alle prime ricostruzioni della vicenda si sarebbe sfiorata la tragedia, evitata solo grazie al pronto intervento dell'autista del bus che è riuscito a mettere in salvo i 25 ragazzini presenti sul mezzo, poco dopo l'avaria, prima che scoppiasse l'incendio vero e proprio. Tra le possibili cause ci sarebbe lo scoppio di uno pneumatico.

Il presidente Fontana "Un ringraziamento ai vigili del fuoco"

Sulla vicenda è intervenuto su Facebook anche il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, che in un messaggio ha scritto: "Questa mattina un autobus con a bordo 25 bambini ha preso fuoco all’interno di una galleria, lungo la strada statale 36 che collega Lecco alla Valtellina, all’altezza di Varenna. L’autista è riuscito a far scendere tutti i ragazzi prima che il mezzo fosse divorato dalle fiamme. Tanta paura, ma fortunatamente nessuno ha avuto bisogno di cure mediche. Sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco di Lecco e Bellano, ai quali va il nostro ringraziamento, per spegnere il rogo".