Autobus pieno di ragazzini prende fuoco, l’autista che li ha salvati: “Non sono un eroe” Mauro Mascetti, 48 anni, è l’autista che ieri ha salvato i 24 ragazzini che si trovavano a bordo di un autobus che ha preso fuoco nel Lecchese. Il suo gesto è stato definito eroico, ma lui afferma: “Non sono un eroe, ho fatto solo quello che andava fatto”. Oltre a far scendere i minori dal mezzo, ha provato a spegnere le fiamme per non mettere in pericolo gli altri automobilisti.

A cura di Ilaria Quattrone

Mauro Mascetti ha 48 anni ed è un volontario e dipendente della Croce Rossa: ieri si trovava alla guida del pullman che ha preso fuoco nella galleria sulla strada statale 36, all’altezza della galleria “Fiumelatte”, in provincia di Lecco. All'interno si trovavano 24 ragazzini diretti a un campo estivo. Mascetti, dopo essersi reso conto dell'avaria del mezzo, è riuscito a farli scendere e metterli in salvo prima che scoppiasse l'incendio. Ha inoltre provato a spegnere le fiamme così da non mettere in pericolo gli altri automobilisti.

L'autista: Ho fatto solo quello che andava fatto

Il suo gesto è stato definito dal Presidente di Regione Attilio Fontana "eroico", ma Mascetti – come racconta al quotidiano "La Repubblica" – preferisce non farsi chiamare eroe: "Non sono un eroe, ho fatto solo quello che andava fatto. Siamo tutti salvi e tutti al sicuro, questo è l'importante". Il 48enne racconta che quello di ieri doveva essere un viaggio "semplice". Doveva accompagnare i 24 a Livigno in Valtellina e riprendere quelli che erano saliti in villeggiatura dieci giorni prima. A provocare il guasto e poi probabilmente le fiamme è stato lo scoppio di una gomma: dopo essere sceso a controllare cosa fosse successo, l'autista si è reso conto del fumo. Ha così chiamato il coordinatore del gruppo, fatto scendere i ragazzi e li ha portati fuori dalla galleria: "La mia priorità era salvare le loro vite, sono come i miei figli".

L’autobus incendiato a Varenna (foto di Vigili del Fuoco)

Sette minori portati in ospedale per accertamenti

Dopodiché è rientrato in galleria, ha raggiunto il mezzo e preso l'estintore sotto al sedile provando così a spegnere il primo fuoco: "L'incendio è ripreso e non avevo più nulla per spegnerlo. Poi sono arrivati i soccorsi dei vigili del fuoco". Dei 24 ragazzini, solo sette sono andati in ospedale ma per degli accertamenti. Qualcuno infatti ha risentito del fumo inalato: "Ma mi hanno detto che stanno bene", ha aggiunto infine Mascetti.