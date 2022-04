Vaiano Cremasco, perde il controllo della moto e rimane incastrata nel guardrail: morta 25enne Per la ragazza di 25 anni non c’è stato nulla da fare. Indagini sono in corso per accertare la dinamica dell’incidente, avvenuto questa mattina verso le 11.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Grave incidente questa mattina a Vaiano Cremasco, lungo la Paullese. Una ragazza di 25 anni è morta dopo aver perso il controllo della sua moto. Secondo le prime informazioni, la giovane sarebbe rimasta incastrata tra i paletti del guardrail. Sul posto il personale sanitario della Croce Verde e la Polstrada. Indagini sono in corso per accertare la dinamica del sinistro: a quanto si apprende, si tratta di un sinistro autonomo e non risulterebbero coinvolti altri mezzi. Le forze dell'ordine dovranno valutare se la giovane abbia perso il controllo della moto per un malfunzionamento del mezzo, a causa di un malore, per una distrazione, o a causa di un eventuale dissesto del manto stradale. Tutte le ipotesi sono al vaglio, in modo da ricostruire con precisione quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità per l'incidente.

Incidente Vaiano Cremasco: indagini in corso

Il tratto di strada è stato chiuso per il tempo necessario a effettuare i rilievi e mettere in sicurezza la zona. L'identità della giovane non è stata ancora resa nota. Subito sono accorsi gli operatori sanitari sul luogo dell'incidente per tentare di salvarle la vita, ma purtroppo ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. La ragazza è morta praticamente sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate nell'impatto, e non è stato possibile fare nulla per lei. Sotto shock le persone che hanno assistito all'incidente, e che hanno dato l'allarme per provare ad aiutare la ragazza. Senza poter fare nulla l'hanno vista sbandare, perdere il controllo della moto, e cadere per terra, morendo praticamente sul colpo.